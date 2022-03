La tua pelle è sempre arrossata? Ecco le cause e i possibili rimedi

Scopri quali sono le cause che determinano la pelle sempre arrossata e come agire per risolvere il problema.

Avere la pelle sempre arrossata è un problema che può colpire chiunque e che si rivela particolarmente fastidioso. Si tratta, infatti, di una forma di irritazione cutanea che può avere origini e cause molto diverse tra loro.

Ecco, quindi, quali sono quelle più comuni e perché si rivela particolarmente importante imparare a riconoscerle e capire come muoversi per ottenere dei risultati.

Pelle sempre arrossata: cause e rimedi da riconoscere

In genere, un problema parziale di pelle arrossata può essere causato da uno sbalzo di temperatura, da una sudorazione abbondante, dall’uso di acqua troppo calda e, in certi casi, persino dallo stress.

Un problema che nella maggior parte dei casi rientra spontaneamente e nel giro di poche ore, riportando la pelle ad assumere il suo normale colore. Quando il rossore tende a non scomparire e a dare anche altri sintomi è però molto importante indagarne le possibili cause.

Tra queste, infatti, possono esserci patologie anche importanti come allergie a determinati prodotti o di tipo alimentare, psoriasi, orticaria, etc… Per essere certi del perché la pelle si arrossa è quindi indispensabile chiedere un parere al proprio dermatologo e fare eventuali esami da lui richiesti.

Una volta riscontrata l’eventuale causa, sarà infatti possibile trovare una cura o un rimedio in grado di limitare i sintomi. Cosa fare, però, in assenza di una patologia precisa? Se nonostante tutto la pelle continua ad arrossarsi, è importante accertarsi di far uso dei prodotti giusti e di essere ben idratate.

La prima mossa da compiere è quindi quella di usare creme idratanti nelle zone che si arrossano, incrementando al contempo il consumo di acqua e l’assunzione di cibi che donano idratazione come le verdure e la frutta. Al contempo andrebbero ridotti invece i lavaggi delle mani o del corpo (specie se con acqua calda, causa di disidratazione).

Anche eliminare prodotti aggressivi come i saponi può aiutare a trovare dei risultati. Al loro posto si possono infatti usare dei prodotti delicati come il sapone all’aloe vera o quelli senza parabeni, siliconi e simili. Ovviamente, simili rimedi valgono solo per arrossamenti momentanei e di breve durata.

Come già accennato, quelli più evidenti si dovrebbero sempre analizzare insieme al medico, sopratutto se accompagnati da sintomi come prurito, bruciore, fastidio sulla parte arrossata, chiazze, eritemi, croste, etc… Se i sintomi si presentano insieme al rossore per poi svanire, invece, è probabile che il problema sia una qualche allergia di contatto come l’allergia al nichel.

Anche in questo caso è importante rivolgersi al medico in modo da effettuare i test. Questi si rivelano necessari per individuare il grado di allergia e capire come comportarsi al fine di non andare incontro a dei peggioramenti. Aver cura della pelle è infatti un buon modo per prenderti cura di te. E, sopratutto, per non andare incontro a problemi che se non trattati possono rendere la vita di tutti i giorni più difficili.