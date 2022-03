Soleil Sorge è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip. Personaggio amato e odiato dal pubblico, la bella Soleil ha sempre trovato il modo di distinguersi con scelte di stile molto apprezzate. Ecco il look di Soleil Sorge che ha incantato più di tutti al GF Vip.

Soleil Sorge è uno dei personaggi televisivi più seguiti del momento. Anche su Instagram la showgirl è seguitissima, soprattutto dai più giovani, grazie al suo stile sempre impeccabile. Ecco il look che più di tutti è stato apprezzato al GF Vip.

Nel corso della sua partecipazione al GF Vip, Soleil Sorge ha fatto molto discutere il pubblico a casa e in studio per il suo rapporto intimo con l’ex gieffino Alex Belli, impegnato in una relazione d’amore con l’altra ex gieffina e modella Delia Duran.

Il triangolo amoroso ha scatenato la fantasia (e le critiche) dei telespettatori, che ha più volte attaccato Soleil dandole della manipolatrice esperta. Altri, invece, l’hanno sempre sostenuta, sognando una storia d’amore tra lei e Belli.

Al di là delle tresche amorose, la Sorge ha di certo attirato l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico con i suoi look sempre azzeccatissimi e in grado di mettere in risalto il suo fisico snello e asciutto.

Il look di Soleil Sorge alla finale del GF Vip

Per la finale del noto reality show, Soleil ha voluto stupire tutti con un look da mille e una notte dal costo proibitivo.

La Sorge (che ha recentemente rivelato il segreto del suo successo) ha infatti indossato lo sgargiante Damen Jacquard Orange Dress di Versace, un abito dai colori accesi e di ispirazione orientale in seta con motivo jacquard e orlo sfrangiato. L’abito è anche molto sensuale: lascia infatti una spalla scoperta ed è arricchito da catene color oro.

Ai piedi Soleil ha scelto di indossare, da vera Dea indiana, sandali con tacco alto a slanciare ulteriormente la sua figura longilinea.

Il costo dell’abito è, come abbiamo detto, esorbitante. Se si visita il sito di Versace si può vedere che al momento non è più disponibile, ma alcuni rivenditori online lo hanno messo in vendita a un prezzo che va dai 1100 ai 1890 euro.

Che dire, un look davvero memorabile!