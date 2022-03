Com’è cambiata Soleil Sorge nel tempo? Ecco com’era a Miss Italia

Com’è cambiata Soleil Sorge nel tempo? Ecco com’era l’influencer ai tempi di Miss Italia e di Uomini e donne.

Soleil Sorge è stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2021. Nonostante tutto, l’influencer non è riuscita a conquistare la finale della sesta edizione del reality show perdendo la sfida al televoto flash contro Davide Silvestri. Nella casa, oltre a distinguersi per la sua forte personalità, ha messo in mostra anche la sua bellezza e il suo stile, ma com’era prima del Grande Fratello Vip?

Bellissima, con un sorriso contagioso e uno sguardo ammaliante, Soleil ha fatto innamorare tantissimi fan del Grande Fratello Vip. Prima di attraversare la famosa porta rossa, Soleil è stata la protagonista di altre trasmissioni televisive.

Tutti i cambiamenti di Soleil Sorge: ecco com’era a Miss Italia e a Uomini e Donne

Sono tante le trasmissioni a cui ha partecipato Soleil Sorge prima di trascorrere sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip 6. Nel 2014, infatti, l’influencer ha provato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a Miss Italia. nel 2017, poi, arriva la grande popolarità con la partecipazione a Uomini e Donne. All’epoca corteggiava Luca Onestini e il tronista concluse il suo percorso scegliendo proprio lei.

Dopo Uomini e Donne, Soleil è volata in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi iniziando una storia con Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen. Successivamente, ha accettato anche l’avventura come concorrente di Pechino Express a cui ha partecipato con la madre Wendy Kay. A settembre 2021, poi, è arrivata la magica avventura del Grande Fratello Vip dove ha fatto parlare molto di sè per il rapporto con Alex Belli.

Dal 15 marzo, infine, per Soleil comincerà una nuova avventura come giudice della nuova edizione de La pupa e il secchione che sarà condotta da Barbara D’Urso. Guardando le foto di ieri e di oggi, Soleil non è cambiata affatto. I capelli sono sempre lunghi e chiari: gli unici cambiamenti evidenti sono il make up e lo stile.

Di Soleil di cui potete scoprire qui cinque cose che non conoscete, al Grande Fratello vip, sono state mostrate anche le sue fragilità. In passato, la Sorge ha anche affrontato un grandissimo dolore causato dalla morte del suo fidanzato.