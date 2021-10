Soleil Sorge, dai fidanzati famosi ai trucchi di bellezza: 5 curiosità che non conosci

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip è una delle protagoniste indiscusse, ma credi davvero di sapere tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che non sai su di lei.

Soleil Sorge è senza dubbio uno dei personaggi più discussi e chiacchierati della casa del GF Vip. Il pubblico del piccolo schermo e della rete, durante il corso di quest’esperienza, sta imparando a conoscerla sotto un altro punto di vista e non solo il suo lato provocatore che era solita sfoggiare durante la sua presenza nei vari salotti televisivi.

Soleil fa parte del mondo dello spettacolo da svariati anni e il suo debutto è avvenuto negli studi di Uomini e Donne, dove scese le famose scale per corteggiare Luca Onestini, che scelse e che lei mollò durante il corso dell’esperienza di lui al GF Vip.

Insomma, di Soleil si sanno davvero tante cose, vista la sua assidua presenza in tv, ma credi davvero di sapere proprio tutto su di lei? Ecco 5 curiosità su Soleil Sorge che sicuramente non conosci.

LEGGI ANCHE: Soleil Sorge, il dramma che l’ha segnata per sempre: indimenticabile

5 cose che sicuramente non conosci su Soleil Sorge

Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip, proprio come le sue passate esperienze in tv, non è passata di certo indifferente. Tant’è che è una delle protagoniste più indiscusse di quest’edizione, colei sulla quale si aggirano la maggior parte delle dinamiche di quest’edizione. Per questo motivo, infatti, è stata più volte salvate dalle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, andando contro la rabbia degli altri vipponi che hanno trovato ingiusta la loro difesa a spada tratta verso la modella.

A proposito di lei, partiamo subito con le curiosità sul suo conto, e vediamo se da vero fan conosci davvero tutto sul suo conto. Sapevi, ad esempio, che Soleil ama tanto viaggiare? I suoi luoghi preferiti sono la Thailandia e Los Angeles, la città che le ha dato la luce.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Signorini escluso: il pubblico vuole il suo ritorno!

Oltre a viaggiare, la concorrente di Alfonso Signorini ama tanto gli animali. In particolar modo i cani. Tant’è che ne ha ben due. I loro nomi? Simbah e Lyla, ai quali è molto affezionata.

Come avrai avuto modo di poter notare anche durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, Soleil da sempre adotta uno stile di vita sano. Non solo per quanto riguarda la meditazione, ma fa anche attività fisica. In particolar modo è un’appassionata di yoga.

Soleil è senza dubbio una bella ragazza e molti sono curiosi di conoscere i suoi segreti di bellezza. Beh, uno tra questi sono senza dubbio le maschere di argilla, ma attenzione perché le curiosità sul suo conto non sono finite di certo qui. Ne manca ancora una.

Sapevi, infatti, che ha smascherato pubblicamente Iconize? Durante il corso di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, durante la precedente stagione, ha rivelato che ha inscenato la sua aggressione omofoba soltanto per avere una maggiore visibilità mediatica ed essere invitato ai programmi di canale 5.