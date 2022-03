Casa sempre in ordine? Ecco le cinque regole d’oro che devi seguire

Scopri quali sono le regole d’oro per poter contare su una casa sempre in ordine. Ti basterà metterle in pratica per non doverti più preoccupare delle cose lasciate in giro.

Se anche tu sei tra coloro che pensano che poter contare su una casa sempre in ordine sia un’utopia, sei nel posto giusto. Oggi, infatti, analizzeremo cinque semplicissime strategie che se messe in atto ti consentiranno di poter godere di un ambiente sano, pulito e sempre in perfetto ordine.

Un ordine che ne porterà altrettanto nella tua vita e che ti consentirà sia di guadagnare tempo prezioso che un’ambiente di cui andar fiera. Il tutto con il risultato di una serenità d’animo che è difficile ottenere in una casa in cui regna il caos totale. Ecco, quindi, quali sono le regole speciali e da non dimenticare mai più per avere la tua casa sempre in ordine.

Casa sempre in ordine? Ecco le regole che devi iniziare a seguire

Per poter contare su una casa sempre in ordine è molto importante mettere a punto delle regole da seguire tutti i giorni. Queste dovranno infatti diventare una sorta di routine.

Così facendo, anche se all’inizio potrà sembrati difficile, potrai contare su un ambiente facile da rimettere a posto, veloce da pulire e perfettamente calzante con le tue esigenze. Ciò che conta è non fermarti alle prime difficoltà e ricordarti che con un pizzico di pratica, i risultati inizieranno a farsi notare e saranno in grado di premiarti molto più di quanto pensi.

Fai uso dei vani contenitori

Sicuramente hai dei vani contenitore sparsi per casa. Dall’armadio, a quello che si trova sotto al letto, fino a quel mobile dove sei solita tenere poche cose alla rinfusa. Ognuno di essi rappresenta una soluzione al disordine. Riponendo al loro interno quegli oggetti di uso comune e che ti trovi sempre tra le scatole, donerà infatti alla casa un’aria molto più ordinata. Il mobile in soggiorno potrà quindi accogliere coperte, cuscini e qualsiasi altro oggetto si trovi sempre in mezzo.

Il vano contenitore del letto potrebbe contenere coperte e cuscini mentre l’armadio posto all’ingresso tutte le giacche, le borse e ciò che si porta da fuori e si lascia inevitabilmente in giro. E se non hai di questi vani? Compra una panca, un comodo puff e qualsiasi oggetto sia in grado di contenere roba. Ti salveranno dal disordine molte più volte di quante non pensi.

Passa sempre l’aspirapolvere quando mangi o rientri da fuori

Prendere l’abitudine di passare l’aspirapolvere o il panno elettrostatico ti aiuterà ad avere i pavimenti sempre puliti. Farlo due volte al giorno occupa poco spazio e ti consente di non dover passare le ore a pulire per terra e passare lo straccio. In questo modo, infatti, senza la polvere a creare lo sporco, ti basterà darti alle grandi pulizie due volte a settimana. Tanto tempo guadagnato, no?

Pulisci sempre la cucina

Cerca sempre di tenere pulita la cucina. Tieni uno straccio vicino e pulisci il piano da lavoro ogni qual volta si sporca. Ricordati di tenere pulito lo scarico e passa sempre il prodotto sul piano cottura dopo averlo usato. In questo modo lo sporco non si accumulerà e la tua cucina sarà sempre perfetta. Inoltre, prendi l’abitudine di rimettere a posto tutto prima di andare a dormire. Se agisci per bene ci vorranno pochi minuti e al mattino ti sveglierai con la leggerezza che solo una casa perfettamente ordinata sa dare.

Tieni puliti i sanitari

Anche i sanitari possono essere tenuti in ordine con facilità. Prendi l’abitudine di spolverare e di passare uno straccio con acqua e aceto ogni sera o ogni mattina. In questo modo godrai di pavimenti che sanno di pulito e di bagni che non dovrai controllare sempre in caso di ospiti improvvisi. Così facendo, inoltre, anche le pulizie di tutti i giorni risulteranno meno pesanti.

Spolvera velocemente una volta al giorno

Prenditi una stanza per giorno e spolverala indipendentemente dalle sue condizioni. Puoi farlo al mattino appena sveglia o quando rientri a casa. Ti basta il tempo di una canzone per pulirla tutta e potrai fare lo stesso con un’altra stanza il giorno dopo. In questo modo ti troverai con una casa sempre perfettamente spol5verata e in ordine. Dopotutto, quando si spolvera, riordinare è più che naturale, no?

Seguendo queste semplici strategie, e unendone a quelle per gestire al meglio l’organizzazione di casa, poter contare su una casa sempre in ordine sarà più semplice che mai e renderà la tua vita molto più piacevole da vivere. Sopratutto perché potrai godere di più tempo libero da dedicare a te stessa e a ciò che più ti piace.