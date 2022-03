A casa sei sempre di fretta? Organizzati così e risparmia tempo prezioso

Scopri come mettere a punto una perfetta organizzazione di casa che sia in grado di farti risparmiare tanto tempo.

L’organizzazione della casa è uno degli aspetti più difficili da curare. Si tratta infatti di mettere a punto diversi piani d’azione che consentano di ottenere il meglio senza dover perdere tempo prezioso. Una cosa che non riesce così naturale e che per molte rappresenta davvero una criticità importante. Per riuscirci è infatti molto importante imparare a conoscersi meglio e a capire quali sono le sistemazioni da fare in base al proprio stile di vita.

Se anche tu ti trovi troppo spesso scoraggiata dalle tante cose da fare e dal tempo che sembra sfuggirti di mano irrimediabilmente, la buona notizia è che esiste una soluzione. Grazie a delle semplici dritte potrai infatti ottenere il meglio in termini di ordine e pulizia e tutto senza dover rinunciare al tuo tempo libero.

Organizzazione casa: i trucchi per svolgerla nel modo corretto

Riuscire ad organizzare al meglio la propria casa risparmiando anche tempo prezioso è molto importante.

Ciò che conta è avere la capacità di saper mettere da parte piccoli vezzi che fanno perdere tanto tempo per preferire soluzioni più semplici e immediate che, alla lunga, risulteranno di più semplice gestione, rendendo la vita molto più pratica e regalando tutto il tempo libero che serve per viverla al meglio.

Eliminare il superfluo per una buona organizzazione di casa

Iniziamo con un argomento che negli ultimi anni è diventato quasi di moda. Spesso la gestione di una casa risulta difficile per le tante cose da sistemare. Il trucco per guadagnare tempo è quindi quello di eliminare tutto ciò che è superfluo. Oltre a vivere meglio si godrà di più tempo per dedicarsi a ciò che si ama. Le cose a cui si tiene e che sono obiettivamente poco utili possono essere portate in cantina o riposte in una credenza da tenere ben chiusa e da spolverare e pulire in momenti in cui si sceglie appositamente di dedicargli del tempo. Avere una casa con pochi oggetti sulle mensole e poche robe da spostare facilita senza alcun dubbio sia le pulizie che tutta la gestione dell’ordine.

Preferire il piumone alle coperte

Chi non ama quei letti con morbide trapunte e quintali di cuscini? Si tratta di una scelta di design davvero piacevole alla vista ma che fa perdere tantissimo tempo al mattino. A meno di non amare più di ogni altra cosa questa opzione il consiglio è quello di optare per un piumone. Al mattino sarà facilissimo sistemare il letto e si avrà sempre un sentore di ordine entrando nella stanza. Quanto ai cuscini, se ne possono scegliere un paio in più al massimo che la notte si potranno riporre nell’armadio o nel vano contenitore del letto. In tal caso, attenzione alla polvere!

Usare delle scarpe da casa

Se non vuoi passare tutto il tempo a pulire per terra è meglio sistemare un alloggio per le scarpe all’ingresso di casa e usarne (e far usare) delle altre per vivere dentro casa. In questo modo si eviterà di portare lo sporco da fuori a dentro e si dovranno fare meno pulizie. Si tratta di un piccolo stratagemma che però è in grado di fare la differenza.

Stilare un calendario delle pulizie accurato

Ci sono pulizie che vanno fatte ogni giorno ed altre che, invece, si tende a rimandare. Il tutto con lo spiacevole risultato di ritrovarsi a dover fare più cose del previsto all’improvviso. Un calendario delle pulizie rappresenta un buon modo per aver sempre ogni mansione da svolgere sotto gli occhi. Ciò eviterà di andare incontro agli imprevisti e consentirà di godere di una casa sempre in perfetto ordine. Gestire le pulizie giornaliere come una sorta di routine e concentrarsi sui particolari in giorni precisi della settimana, renderà ogni cosa più semplice e consentirà di guadagnarci sia in tempo che in energie da spendere.

Creare un menu settimanale

Fare la spesa una volta a settimana consente di ridurre il tempo fuori ed evita di dover correre avanti e indietro alla ricerca di ingredienti di cui si scopre la mancanza sempre all’ultimo istante. Per sapere cosa acquistare di preciso si rivela utile stilare un menu settimanale. Forse all’inizio ti sembrerà di perdere tempo ma in pochissimo tempo ti renderai conto che non è affatto così’. Sapendo già cosa comprare, farai meno giri al supermercato e passerai meno tempo a decidere cosa cucinare ogni giorno. Un modo di fare che consente anche di mangiare in modo più creativo e piacevole grazie alla possibilità di organizzarsi per tempo e di non dover fare sempre tutto all’ultimo istante.

Mettere a punto questi piccoli trucchi, aiuta a gestire al meglio la vita, consentendo di potersi prendere delle pause tra una corsa e l’altra. Ovviamente, a tutto ciò andranno aggiunte capacità organizzative varie come quella di organizzare il soggiorno perfetto o come tenere sempre in ordine lenzuola e coperte.

Piccole astuzie che ti faranno ottenere un’organizzazione di casa perfetta e che, faranno e la differenza, donandoti tempo e regalndoti una gestione della vita molto più semplice e piacevole.