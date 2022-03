Vuoi mantenere la pelle giovane e luminosa? Ecco cosa dovresti mangiare

Avere una pelle sana può essere davvero difficile, ma ci sono cibi che possono venire in nostro soccorso ed essere più efficaci di mille creme. Ecco cosa dovremmo mangiare per avere la pelle luminosa.

“Siamo quello che mangiamo” ed infatti questa frase va presa alla lettera, perchè la nostra alimentazione sbagliata si riflette direttamente sulla nostra pelle. Brufoli, imperfezioni, rughe, derivano da una serie di fattori, tra cui anche il cibo che ingeriamo.

Ecco perchè per avere una pelle (quasi) perfetta – diciamo quasi solo perchè la perfezione non esiste – è assolutamente necessario stare attenti a quello che mangiamo. Ma sai cosa dovresti mangiare per avere la pelle luminosa? Ve lo diciamo noi.

Ecco cosa dovresti mangiare per avere la pelle luminosa

Partiamo subito dicendo che la prima cosa da fare è comunque bere molto. Dovremmo tutti bere almeno 1,5 l di acqua al giorno, a prescindere dall’età.

Ci dicono sempre che questo è utile per combattere la ritenzione idrica, ma la verità è che c’è anche un altro motivo importantissimo: se non siamo idratati, la pelle lo mostrerà immediatamente assumendo un incarnato spento e dall’aspetto stanco. In più dobbiamo anche stare attente alla nostra alimentazione. Ecco cosa dovremmo mangiare per avere la pelle luminosa.

Mirtilli

Queste bacche ricche di antiossidanti possono aiutare a disintossicare il corpo e a proteggere la pelle dall’invecchiamento prematuro.

Inoltre i mirtilli possiedono anche spiccate proprietà antiossidanti e riescono quindi a ridurre la degradazione di collagene e ad aumentarne la sintesi.

Basti pensare che anche in molti cosmetici viene utilizzato l’estratto di mirtillo, che si ricava dai frutti e dalle foglie di Vaccinium myrtillus, si presenta sotto forma di polvere di colore scuro ed è ricco di antocianosidi, polifenoli che agiscono come vasoprotettori e normalizzanti della permeabilità e della fragilità dei capillari.

Inoltre questo estratto viene utilizzato anche per il trattamento delle pelli arrossate, fragili e sensibili. Svolge infatti un’azione lenitiva sulla pelle, proteggendone l’equilibrio, rafforzandone le difese naturali e migliorandone l’aspetto.

Carote

Le carote, ricche di antiossidanti e vitamina C, hanno una naturale azione anti aging. Sappiamo infatti che la vitamina C è molto importante per la sintesi di nuovo collagene ed è fondamentale per la struttura della pelle insieme all’elastina.

Inoltre le carote contengono altissimi livelli di beta – carotene – un pigmento vegetale che all’interno del corpo viene trasformato in vitamina A – utile per proteggere la pelle dai raggi UV e per ripararla. Non a caso, viene utilizzata in molti trattamenti anti-acne, irritazioni ed eczemi.

Avocado

Ricco di acidi grassi Omega 9, l’avocado incoraggia la rigenerazione epidermica riducendo irritazione e rossore, proteggendo la pelle, mantenendola idratata e rallentando così l’invecchiamento cutaneo.

Questo frutto inoltre è una buona fonte di Vitamina E e un forte antiossidante. Ecco perchè se introduci questo alimento di frequente nella tua dieta, potrai avere una pelle più luminosa.

Uova

L’uovo è un alimento completo e non dovrebbe mancare all’interno della dieta settimanale (ma al massimo 2 – 3 volte a settimana però, non di più). Sia il tuorlo sia l’albume, infatti, presentano notevoli proprietà benefiche per la pelle, garantendone compattezza e tonicità.

Il tuorlo è ricco di minerali essenziali, quali ferro, fosforo e calcio e contiene anche vitamine del gruppo B, di carotenoidi (da cui deriva il suo colore) e di vitamina D, essenziale per ossa, pelle e capelli. Inoltre presenta anche buone quantità di proteine e fosfolipidi, fondamentali per il benessere della pelle.

L’albume, invece, è ricco di acqua e sali minerali, che significa che idrata la pelle.

Ma come consumare le uova per avere una bella pelle? La cottura migliore sarebbe à la coque, molto digeribile e povera di ulteriori grassi. Sarebbe in ogni caso meglio evitare di mangiarle fritte, perchè in questo caso avremmo esattamente l’effetto inverso: i grassi “cattivi” della frittura andrebbero ad affaticare il fegato, che a sua volta conferirebbe alla nostra pelle un colorito poco sano e la renderebbe impura.

Cetriolo

Avrai di sicuro visto poggiare qualche donna i cetrioli sugli occhi – oppure anche provato su te stessa – nella speranza che le sue occhiaie e le sue borse sparissero rapidamente. In effetti il cetriolo può essere usato in tantissimi modi – ad esempio, può essere introdotto all’interno di maschere fai da te – ma anche semplicemente mangiarlo aiuta tantissimo.

Perchè? Semplicemente perchè è uno degli alimenti più idratanti che ci siano, è pieno d’acqua, quindi consumarlo aiuta la pelle a rimanere idratata e radiosa durante tutta la giornata.

Succo di limone

Il limone purifica, lava via le tossine dal corpo e pulisce la pelle. Ad esempio, bere acqua tiepida con una fetta di limone la mattina è un modo perfetto per idratare la pelle, rendendola più luminosa.

Semi di Chia

I semi di Chia non sono tra gli alimenti più conosciuti che ci siano, ma sono molto utili per la pelle. Infatti sono ricchi innanzitutto di Omega 6, quindi aiutano a migliorare la rigenerazione del derma.

Inoltre hanno proprietà antiossidanti, quindi rallentano l’invecchiamento della pelle distruggendo i radicali liberi (che altro non sono che molecole instabili che possono devastare cellule e tessuti del corpo).

Mango

Il mango, come le carote, contiene grandi quantità di beta – carotene, un potente antiossidante, quindi allo stesso modo può ridurre il ritmo dell’invecchiamento e può ringiovanire la pelle.

In più, sappiamo che contiene la vitamina C, che incoraggia la produzione di collagene nella pelle, aiutando a mantenere l’elasticità.

Spinaci

Gli spinaci contengono un’ampia gamma di vitamine, tra cui in particolare il folato, che aiuta il DNA a ripararsi e può anche ridurre le rughe.

Inoltre gli antiossidanti presenti negli spinaci aiutano a distruggere i radicali liberi che, come dicevamo prima, sono responsabili della formazione di linee sottili e rughe. Quindi, di conseguenza, mangiarli di frequente rallenta il processo di invecchiamento e fa apparire la pelle più giovane.

In più, sappiamo che gli spinaci contengono anche le vitamine A e C, che aiutano a purificare la pelle, riparano le cellule e promuovono la crescita di nuove. Inoltre, grazie alle loro proprietà antiossidanti, aiutano a combattere i batteri che causano brufoli e acne.

Infine, essendo ricchi di folato e vitamina K, aiutano anche il nostro colorito a sembrare più “sano”, meno spento, meno pallido e cupo.

Mandorle

Gli alti livelli di vitamina E che contengono le mandorle proteggono la pelle dai danni cellulari ed incoraggiano la rigenerazione.

Inoltre queste contengono anche molti flavonoidi – che hanno una naturale azione anti aging – ed hanno un’alta concentrazione di alfa – tocoferolo, un nutriente che fa parte sempre della famiglia della vitamina E in grado di offrire una forte protezione alla pelle nei confronti dei dannosi raggi UV.

Melograno

Il melograno è tra i migliori alleati della nostra pelle che possiamo trovare in natura, anche se se ne parla sempre troppo poco.

Questo frutto contiene un’incredibile quantità di antiossidanti, flavonoidi, in grado di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce della pelle.

Tè Verde

Il tè verde contiene al suo interno e catechine, un gruppo di sostanze in grado di rallentare la degradazione del collagene ed i tannini, che con le loro proprietà dermoastringenti e purificanti si rivelano molto utili nel trattamento di pelli grasse ed impure.

Salmone

Il salmone è il migliore amico della nostra pelle, soprattutto perchè è ricchissimo di Omega 3, acidi grassi polinsaturi che l’organismo non è in grado di produrre da solo e che quindi devono essere assunti con il cibo.

Gli Omega 3 svolgono una funzione fondamentale nella protezione e nella riparazione delle membrane cellulari. In più ritardano l’invecchiamento della pelle e mantengono la cute compatta, elastica e idratata.