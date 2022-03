Contouring over 40: gli errori che ti fanno invecchiare (e come evitarli)

Ci sono errori di contouring che a 40 anni possono invecchiare il viso anziché migliorarne l’aspetto. Sei sicura di conoscerli?

Il contouring è una raffinata tecnica di chiaroscuro che permette di scolpire ed evidenziare i tratti del viso utilizzando fondotinta di colori più chiari o più scuri.

Nella maggior parte dei casi il contouring viene utilizzato per correggere difetti veri o presunti del viso, rendendolo più simile all’ideale di bellezza che abbiamo in mente.

Per questo motivo la maggior parte delle donne utilizza il contouring per ottenere gli stessi risultati, cioè un naso più sottile, degli zigomi più alti, delle labbra più evidenti eccetera.

Il contouring “standard” è stato sviluppato però sulla fisionomia di donne giovani, il cui viso possiede determinate caratteristiche sia in termini di forma sia in termini di texture della pelle.

Come sappiamo però da un certo punto in poi il viso di una donna comincia a cambiare in maniera sempre più evidente, e questo “passaggio” avviene dai 35 – 40 anni in poi. In questo periodo della vita la nostra pelle diventa una pelle matura.

Questo significa, in breve, che il nostro viso perde progressivamente tono, elasticità e definizione dei tratti somatici.

Questo significa, per esempio, che il viso si smagrisce e le guance paffute della gioventù vengono sostituite da zigomi leggermente più sottili e il profilo generale del viso cambia, diventando anche più elegante.

Dato che il viso cambia anche il contouring deve cambiare, o gli effetti non saranno quelli sperati!

Gli errori di contouring da evitare dopo i 40 anni

Uno dei gesti più comuni nella realizzazione del contouring consiste nel tracciare due mezzelune scure sotto gli zigomi, in maniera da rendere il viso più sottile.

Nelle donne giovani queste mezzelune vengono tracciate a metà della guancia, cioè a metà strada tra l’osso della mandibolare lo zigomo.

Più scuro è il colore utilizzato più definita sarà l’ombra che si andrà a creare in questa zona del viso. Inoltre, com’è facile immaginare, più ampia sarà la mezzaluna (che poi andrà sfumata) più ampia sarà la zona scura che andremo a creare sul viso.

Come già accennato, nelle donne giovani questa tecnica serve a sfinare la guancia e accentuare la sporgenza dello zigomo. Quando il viso è giovane, infatti, la pienezza della guancia tende a “inglobare” l’osso dello zigomo facendolo apparire meno evidente. Il contouring in questo caso serve a dare più tridimensionalità ai lineamenti.

Cosa accade invece quando la pelle diventa matura e la forma dl viso cambia? Gli zigomi diventano naturalmente più sporgenti ed evidenti ma, a causa del fatto che dopo i 40 anni la pelle cede, i tratti del viso “si abbassano”, cioè tendono naturalmente a scendere verso il basso a causa della gravità.

Realizzare un contouring classico a quest’età, quindi, è assolutamente un errore. L’applicazione “standard” del colore più scuro, infatti, andrà a rendere le guance più infossate e cadenti, come nella foto seguente.

Per evitare di peggiorare l’aspetto del viso anziché migliorarlo diventerà quindi fondamentale utilizzare un fondotinta non troppo scuro, scegliendo un prodotto di un solo tono più scuro della carnagione. L’idea è di puntare alla creazione di una base trucco naturale e luminosa, che non accentui le piccole rughe del viso.

Inoltre bisognerà tracciare la mezzaluna appena sotto l’osso dello zigomo e non più in basso, applicando pochissimo prodotto e sfumandolo con movimenti orizzontali e non con movimenti verticali. In questo modo si eviterà di far “scivolare” la zona d’ombra lungo la guancia!

Sfumare a perfezione il prodotto è fondamentale: si otterrà un effetto naturale e fresco. Per farlo il consiglio è di utilizzare prima il pennello per applicare il fondotinta, quindi sfumare benissimo con l’aiuto di una beauty blender. Le spugnette da sfumatura non dovrebbero mai mancare nel kit della perfetta contourist!