Sogni una vita senza occhiaie? Puoi averla, e senza make up!

Tutte abbiamo le occhiaie, ma dopo i 40 anni diventano un vero problema perché ci invecchiano tantissimo: farle sparire senza make up è possibile? Sì!

Le occhiaie diventano più scure e più evidenti nel momento in cui non dormiamo abbastanza, non ci idratiamo a sufficienza e non mangiamo in modo corretto.

Ci sono però anche altri fattori che rendono le occhiaie più evidenti in alcune donne, e si tratta di “sfortuna genetica”. Alcune persone hanno infatti la pelle più pigmentata nella zona sotto agli occhi e questo rende le occhiaie ancora più marcate e più profonde.

Mano a mano che si invecchia, però, la pelle del viso diventa progressivamente più pigmentata, quindi più scura. Inevitabilmente, quindi, le occhiaie di tutte le donne diventano più marcate mano a mano che si va avanti con l’età.

Dal momento che non si può risolvere il problema alla radice, bisogna armarsi di pazienza e dei prodotti cosmetici giusti per neutralizzare il colore delle occhiaie prima di creare la base viso.

Se l’iperpigmentazione genetica è un problema irrisolvibile, almeno è poco diffuso. Ciò che invece capita a tutte le donne è che, con l’avanzare dell’età, oltre a veder aumentare la pigmentazione della pelle del viso aumenti anche lo stress. Lo stress fa in modo che si “inceppi” la circolazione del sangue in prossimità degli occhi.

A causa di questo fenomeno tutta la zona intorno all’occhio si scurisce perché il sangue ristagna senza rifluire nel resto del corpo.

Per rendere il periodo mestruale più piacevole di quanto già non sia, studi scientifici hanno accertato che durante le mestruazioni i cerchi scuri intorno agli occhi diventano più evidenti. Ne consegue che, se proprio siamo fortunate, avremo le occhiaie almeno una volta al mese!!

I rimedi più efficaci per ridurre le occhiaie a 40 anni (senza make up)

Dal momento che le occhiaie derivano da un accumulo eccessivo di sangue nella zona è possibile agire sul fenomeno in maniera da diminuire le occhiaie senza doverle necessariamente coprire con molti strati di prodotti cosmetici.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a uno strano fenomeno. Sui social le ragazze giovani e molto giovani, senza alcun segno di occhiaie, si ritraevano con cerchi scuri più o meno visibili intorno agli occhi.

Si tratta di una scelta estetica precisa, finalizzata a rendere l’espressione del viso un po’ abbattuta, stanca e languida. In pratica, per essere davvero cattive, un po’ da “gatta morta”.

Se le giovani donne di 20 anni possono giocare allegramente con il togliere e mettere le occhiaie a seconda della moda del momento, di certo la maggior parte delle donne di 40 anni odia le occhiaie con tutto il cuore.

Il motivo è che dai 40 anni in poi le occhiaie diventano immancabili compagne di ogni giorno e, soprattutto quando siamo particolarmente di fretta, è davvero difficile riuscire a coprirle accuratamente con il trucco.

Fortunatamente c’è un sistema per mitigare il problema alla radice.

I vasocostrittori: alleati miracolosi contro le occhiaie

Molte sostanze naturali risultano essere vasocostrittrici e sono utilizzate per ridurre i problemi di circolazione e di ristagno del sangue in varie zone del corpo.

Un esempio tipico sono tè e caffè, che riescono a svolgere una potente azione vasocostrittrice. Un rimedio abbastanza efficace contro le occhiaie consiste nel inzuppare due bustine di tè in acqua fredda, strizzare leggermente e applicarle sugli occhi per ridurre la sensazione di gonfiore.

Anche patate e cetrioli, che rimangono freschi molto a lungo, sono utilizzati tradizionalmente in cosmetica per sgonfiare gli occhi arrossati e affaticati.

A prescinderei dai classici rimedi naturali, che hanno però un’efficacia piuttosto limitata, esistono fortunatamente delle creme dermatologiche che possono essere utilizzate per ridurre la dilatazione dei capillari intorno all’occhio, far defluire il sangue più facilmente e quindi rendere le occhiaie meno evidenti.

Il consiglio è di applicare queste creme appena sveglie, dopo aver lavato il viso e prima di cominciare tutte le attività della giornata.

In questo modo la loro efficacia ci accompagnerà per tutto il giorno, donandoci un aspetto più fresco e riposato anche senza trucco.

Naturalmente per cancellare completamente le occhiaie il consiglio è di ricorrere con grande intelligenza all’utilizzo dei correttori colorati, in grado di neutralizzare le discromie della pelle prima di truccare il resto del viso. Anche il contouring è utilissimo per minimizzare le occhiaie, a patto di non commettere un classico errore “di forma”.