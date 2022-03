Addio Meghan: la mossa di Kate fa capire chi è la primadonna d’Inghilterra

Kate Middleton ha oscurato anche il ricordo di Meghan Markle. Ecco cosa ha fatto Kate per diventare un simbolo insostituibile del Regno Unito.

Quando Meghan Markle è entrata nella Famiglia Reale si è scatenata immediatamente una competizione d’immagine tra la nuova Duchessa Americana e la futura Regina Kate Middleton.

Più o meno della stessa età, Kate e Meghan sono entrambe bellissime e con uno spiccato senso dello stile. Hanno anche un carattere molto forte e molto determinato e una personalità molto definita.

La competizione tra le due, come si può facilmente immaginare, era assolutamente inevitabile. Naturalmente anche le attenzioni della stampa hanno scatenato la “guerra mediatica” tra le due Duchess e sembrava che in un primo momento Meghan ne stesse uscendo assolutamente vincitrice.

Troppo perfetta, troppo “ordinata”, troppo “tradizionale”, Kate avrebbe potuto velocemente annoiare i sudditi ma, fortunatamente, non è stato così.

Oltre ad aver avuto sempre un comportamento assolutamente impeccabile davanti alle telecamere e alle macchine fotografiche, Kate ha trovato un modo geniale di legare la sua storia a tutto il Regno Unito, con un gesto che l’ha davvero trasformata in una regina.

Kate, Regina di Cuori grazie al viaggio dei suoi ritratti (e bye bye Meghan Markle)

I 40 anni sono un traguardo fondamentale nella vita di una donna, un momento di passaggio che segna la piena maturità di una persona, il punto più alto del suo fascino e della sua consapevolezza.

Meghan ha festeggiato i suoi 40 anni con un’iniziativa che coinvolgeva le sue amiche più famose e si rivolgeva a tutte le donne americane.

L’iniziativa, che nelle intenzioni di Meghan avrebbe dovuto essere un modo per sostenere le donne che avevano perduto il lavoro o si trovavano in difficoltà a causa della Pandemia, in realtà non ha riscosso molto successo.

Secondo molti Meghan aveva colto l’occasione dei suoi 40 anni solo per mettere in mostra il suo successo, la sua bellissima casa americana e per celebrare le sue famose amiche, limitandosi a dare solo “un’inutile lezioncina” a tutte le donne prive di mezzi e più sfortunate di lei.

Per i suoi 40 anni, invece, Kate Middleton non ha lanciato alcuna iniziativa. Kate infatti fa parte integrante della Famiglia Reale e legare un’iniziativa di beneficenza al suo nome e alla data della sua nascita sarebbe stata un’azione troppo personale.

Di certo però il compleanno della futura Regina d’Inghilterra non è passato affatto sotto silenzio. La Famiglia Reale ha voluto celebrare i successi e l’importanza di Kate per la Royal Family con qualcosa di molto tradizionale: un ritratto, anzi tre.

Tutte le nobildonne inglesi vengono ritratte nel corso della propria vita: si tratta di un modo per tramandare il loro ricordo alle generazioni future e per celebrare la loro importanza all’interno della monarchia.

La Regina Elisabetta II è stata protagonista di una serie infinita di ritratti dipinti a olio ma, fortunatamente per Kate, la storia dell’arte è andata avanti e non le è stato chiesto di posare per ore e ore davanti a un pittore.

Al contrario, Kate ha posato per tre diversi ritratti fotografici che hanno immortalato tre aspetti molto diversi della Duchessa. Un primo piano per celebrare la sua bellezza e ricordare com’era al compimento dei 40 anni, un ritratto in abito rosso per celebrare la sua eleganza e la sua capacità di essere glamour e, infine, il ritratto regale, il più tradizionale di tutti.

Ma cosa ha fatto Kate per trasformare i suoi ritratti in un vero e proprio legame tra la sua storia e quello che un giorno sarà il suo regno?

Kate ha indicato quattro luoghi differenti del Regno Unito dove i suoi ritratti sono stati spediti. Si tratta dei luoghi del cuore di Kate, quelli che hanno scandito le fasi della sua vita e hanno visto la sua trasformazione in Primadonna d’Inghilterra.

Il primo luogo del cuore di Kate è Reading, la cittadine del Berkshire dov’è nata. Qui due location ospiteranno il suo ritratto “regale”

Una è la St. James the Less Churge Pangbourne a Londra, cioè la chiesa dove Kate e la sua famiglia si recavano ogni domenica per partecipare alla messa. Rappresenta, in tutto e per tutto, l’origine di Kate e il suo profondo legame con la sua famiglia borghese. La seconda è il Reading Museum, non lontano dal Royal Hospital del Berkshire dove Kate venne al mondo.

Il secondo ritratto, quello in rosso, sarà ospitato presso il Wardlaw Museum dell’Università di St. Andrews. In questa università si può dire che la vita di Kate sia cambiata per sempre perché proprio lì lei e William si sono conosciuti e si sono innamorati.

Il terzo ritratto, cioè il primo piano, sarà ospitato nell’Oriel Môn, una galleria d’arte e museo nei pressi della città di Anglesey. Questa cittadina del Galles è la prima città dove Kate e William abbiano mai abitato come marito e moglie.

I due si trovavano lì perché nei pressi di Anglesey c’era la base aerea presso cui William serviva come pilota di elicotteri. Per quanto lo stesso William abbia raccontato che quello non fu un periodo semplice per lui, costretto a mentire continuamente a Kate, è ovvio che la Duchessa ami moltissimo il luogo che la accolse come moglie e come madre alle prime armi.

Se Meghan Markle ha scelto di volare via dal Regno Unito, Kate Middleton ha scelto di diventare tutt’uno non solo con la Famiglia Reale, ma anche con il suo Regno e con il suo Popolo.

