Le bugie di William: tutto ciò che Kate Middleton non doveva sapere

Il Principe William racconta bugie? A rigor di logica no, dal momento che il futuro sovrano d’Inghilterra non dovrebbe mai mentire, ma recentemente è salita a galla la verità ed è stato proprio William a raccontarla.

Il Principe William è stato recentemente impegnato in una serie di incontri che hanno pubblicizzato un nuovo protocollo di assistenza psicologica per tutti i lavoratori che prestano servizio nei pronto soccorso e negli ospedali. Proprio nel corso di questi eventi il Principe ha voluto rivelare una delle grandi bugie che ha raccontato a sua moglie Kate.

Si tratta di un episodio che risale al primo periodo di matrimonio tra William e Kate, quando Kate aveva appena avuto George e il Principe William prestava ancora servizio come elicotterista addetto ai soccorsi di emergenza.

In pratica, esattamente come sua nonna e tutti gli altri membri della Famiglia Reale, William ha dovuto trascorrere un certo periodo della propria vita lavorando nelle Forze Armate del Regno Unito.

Mentre suo fratello è stato al fronte in Afghanistan, anche lui pilota di elicotteri, William si dedicava a prestare servizio presso i principali ospedali che offrono al pubblico un servizio di elisoccorso.

Com’è facile immaginare quell’esperienza ha segnato moltissimo la storia personale del Principe William, ed è proprio per entrare a diretto contatto con il mondo reale che i Windsor sono tenuti a lavorare nelle forze armate.

Le conseguenze di quel periodo però, influirono sulla vita familiare del Principe.

Kate Middleton ha sempre parlato del primo periodo del suo matrimonio come un momento molto duro della sua vita, durante il quale viveva in una casa molto isolata, vicino all’ospedale dove William prestava servizio, lontano dalla sua famiglia di origine e con un bambino piccolo da crescere.

Si trattava di una situazione piuttosto dura per due giovani sposi, soprattutto per Kate, letteralmente sradicata dalla sua vita precedente e lasciata da sola con un bambino da crescere.

Consapevole del momento che sua moglie stava attraversando, il Principe William decise di non riversare su Kate tutto lo stress che viveva come operatore di primo soccorso.

Per questo motivo, William decise di non parlare mai a Kate delle situazioni che si trovò ad affrontare in quei mesi, delle condizioni dei pazienti, magari della morte di alcuni di essi, perché preferiva risparmiare a sua moglie quel peso emotivo.

“Ricordo anche di essere tornato a casa con lo stress e le fatiche della giornata che pesavano sulla mia mente e di voler evitare di gravare la mia famiglia con ciò che avevo visto” ha dichiarato William, secondo quello che ha riportato The Sun.

Questo significa che in qualche modo anche nel matrimonio del futuro Re d’Inghilterra ci sono stai dei segreti tra moglie e marito, anche se certamente si può parlare di bugie a fin di bene.

Proprio questa impossibilità di trovare rifugio e conforto nella famiglia secondo William è uno dei più grandi problemi di coloro che lavorano nel settore sanitario e che sono destinati ad elaborare da soli il proprio stress e talvolta anche i traumi che derivano da ciò che hanno vissuto durante le emergenze.

Il Principe William si occupa da tempo di benessere psicologico e certamente il suo appassionato lavoro in questo settore deriva anche dalle complesse condizioni psicologiche della Principessa Diana, che nel corso della sua vita ha dovuto affrontare problemi del comportamento alimentare come la bulimia e ha anche manifestato pensieri suicidi nel periodo della crisi matrimoniale con Carlo, come la Principessa rivelò nei suoi ultimi anni.