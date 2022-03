Per preparare una bistecca perfetta bisogna evitare questi errori

La bistecca perfetta può sembrare semplice da cucinare, eppure sbagliare non è poi così difficile: scopriamo gli errori da evitare.

Per tutti gli amanti della carne, ma non solo, la bistecca è da sempre un grande classico. Quando si ha voglia di proteine la bistecca è il tipico secondo a base di carne rossa che subito ci viene in mento per farne il pieno.

E anche se negli ultimi anni il consumo di carne rossa è diminuito molto ancora ci sono i sostenitori della bistecca, eccome. Ma se anziché consumarla al ristorante vogliamo prepararla in casa dobbiamo conoscere gli accorgimenti giusti.

Infatti, se a prima vista può sembrare semplice cucinare una bistecca non è affatto così. Rovinarla è un attimo. Scopriamo quali sono gli errori da evitare per preparare una bistecca perfetta.

Errori da evitare per una bistecca perfetta

Tra i piatti più rappresentativi della cucina italiana, e in particolare di alcune regioni d’Italia, come la Toscana, troviamo di sicuro la bistecca. Un secondo a base di carne rossa che fa gola agli amanti della carne, ma che consumano un po’ tutti.

E pur essendo stato un po’ demonizzato il consumo eccessivo di carne rossa, negli ultimi anni, consumarla nelle giuste dosi si può. Ma come si fa una bistecca perfetta? Dobbiamo evitare di commettere alcuni errori e conoscere alcuni trucchi utili.

1) Taglio errato. Gli esperti della bistecca sanno che la scelta del taglio della carne è fondamentale per la riuscita di una bistecca perfetta. Ma anche origine e frollatura determinano sapore e morbidezza della carne. Un po’ di grasso dalle parti poi è indice di qualità.

2) L’odore strano. Se la carne presenta un odore forte o strano significa che sta lì da troppo tempo. Infatti, l’odore della bistecca non dovrà essere troppo forte, così come il colore delle carne non dovrà presentare riflessi metallici che significano alterazione dei grassi. Occhio anche alla consistenza che dovrà essere soda ed elastica.

3) Cuocerla fredda. Se dimentichiamo di toglierla dal frigo e la mettiamo direttamente sulla griglia commetteremo un grande sbaglio. La carne dovrà infatti essere a temperatura ambiente quando si cuoce altrimenti resterà fredda dentro e troppo cotta fuori. Peggio ancora se la cuociamo quando è ancora mezza congelata.

4) Mettere il sale prima di cuocerla. Grave errore che rischia di rendere la carne dura, stoppacciosa e asciutta. Il sale va messo quando la carne è cotta e la portiamo in tavola.

5) Olio sul barbecue. Se si cucina la carne al barbecue meglio evitare di mettere l’olio in anticipo ma condire la bistecca solo a cottura ultimata è la mossa giusta. L’olio infatti colando sulla brace potrebbe far alzare le fiamme e cuocere la carne troppo all’esterno.

6) Togliere il grasso. Come detto poco sopra un po’ di grasso, senza esagerare, intorno alla bistecca è indice di una carne di qualità. Toglierlo significa anche privare la carne di quel suo lato più tenero e dolce che crea il grasso quando si scioglie.

7) Pensare che tutti i tipi di cottura siano uguali. Griglia, padella, barbecue, a seconda del supporto che si utilizza, cambia anche il modo di cucinarla per cui occhio a non sbagliare.

8) Sbagliare padella. Quelle antiaderenti sono bandite. La padella va bene se è in ghisa o in ferro.

9) Non usare il termometro. Per conoscere il grado di cottura e sapere se faremo una bistecca al sangue, cottura media o ben cotta occorre dotarsi di un termometro da cucina a sonda che si infila nella carne e ci dirà a che temperatura è arrivata. Per una carne al sangue dovrà attestarsi tra i 50°-55°C. Ben cotta a 70°C mentre cottura media è una via di mezzo tra 60°-65°C.

10) Servirla subito. Una volta cotta la carne dovrà riposare. In questo modo daremo tempo ai succhi di non uscire subito dalla carne rendendola asciutta.