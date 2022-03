Calzone napoletano con mozzarella e broccoletti: un gustoso ripieno

Al forno oppure fritto, il calzone napoletano con mozzarella e broccoletti è il classico antipasto con poca spesa e tanta resa

Per un pranzo importante o anche per una gita fuori porta, il calzone napoletano ripieno di mozzarella e broccoletti è ideale come antipasto goloso e poco impegnativo. Basta avere sotto mano della pasta per la pizza( o farla in casa) , della mozzarella light (o della ricotta), dei broccoletti freschi, un po’ di parmigiano e delle uova.

La cottura? Possiamo cucinarlo in forno, per un risultato più leggero, oppure fritto in olio bollente. E con la stessa base posiamo preparare anche dei calzoni vegetariani, oppure con dei salumi al posto dei broccoletti.

Calzone napoletano con mozzarella e broccoletti: il vero segreto è il riposo

Il segreto per dei calzoni senza rivali e antagonisti della pizza ? Far asciugare bene la mozzarella, in modo che non rilasci la sua acqua durante la cottura rovinando così la preparazione. Basta affettarla, prima di farla a dadini, e lasciarla per una ventina di minuti in un colapasta.

Ingredienti:

900 g di pasta per la pizza

250g di mozzarella light

300g di broccoletti romani

80 g di parmigiano grattugiato

3 uova

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 noce moscata

sale fino q.b.

Preparazione

Cominciamo dal ripieno: puliamo e laviamo bene i broccoletti, . Poi lasciamoli bollire in una pentola con acqua leggermente salata per 4-5 minuti.

Quando sono pronti, scoliamoli e ripassiamoli in padella con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e lo spicchio d’aglio spellato. Regoliamoli di sale, basterà una decina di minuti prima che siano pronti perché devono rimanere compatti.

Spegniamo, lasciamo raffreddare e poi tagliamoli in maniera grossolana con un coltello. A quel punto versiamoli in una ciotola aggiungendo anche le uova, il parmigiano grattugiato e la mozzarella tagliata a cubetti molto piccoli.

Insaporiamo con una generosa grattata di noce moscata e poi lavoriamo bene il composto con un cucchiaio di legno. Quando è tutto ben amalgamato, teniamo da parte.

Prendiamo la pasta della pizza, dividiamola in sei parti uguali e poi stendiamola con un mattarello sul piano da lavoro leggermente infarinato per non farla attaccare. Formiamo con ognuna un cerchio spesso circa mezzo centimetro.

Quindi dividiamo il ripieno in sei parti e con ognuna riempiamo un disco di pasta. Mettiamolo di metà del cerchio e poi chiudiamo il calzone dandogli la forma di una mezzaluna.

Infine appoggiamo su una leccarda e via, in in forno preriscaldato a 220º facendo cuocere per 30 minuti. Sforniamo, lasciamo riposare 5 minuti e portiamo in tavola.