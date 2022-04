Era l’amatissima star de Il mondo di Patty: ecco la drastica scelta dell’attrice che ha sconvolto i fan.

La ricordiamo tutti come l’amatissima star della telenovela argentina campione d’incassi Il mondo di Patty, che qualche anno fa ha conquistato anche i più giovani in Italia. L’attrice ha di recente fatto una rivelazione che ha sconvolto tutti i fan su Instagram. I suoi followers non hanno potuto fare a meno di tempestarla di commenti e messaggi sul noto social network utilizzatissimo dai divi di tutto il mondo. Si è trattata, infatti, di una rivelazione del tutto inaspettata. Ecco cosa ha affermato la giovane attrice.

Se siete nati intorno alla metà degli anni ’90 non potete non conoscere l’apprezzatissima serie tv Il mondo di Patty. Partendo dall’Argentina, la divertente telenovela ha saputo conquistare anche l’Italia con le sue due stagioni rilasciate rispettivamente nel 2007 e nel 2008. La storia segue le vicende di vita della giovane Patrizia detta ‘Patty’, una tredicenne che vive le prime esperienze amorose e i dissapori con i compagni di scuola tipici di quell’età. Una delle protagoniste della serie ha di recente fatto una dichiarazione davvero inaspettata sul suo profilo Instagram. Ecco di chi si tratta.

Era la star de Il mondo di Patty: la drastica scelta che ha sorpreso tutti

Stiamo parlando della giovane Brenda Asnicar, che nella serie interpretava una delle antagoniste di Patty, Antonella.

La giovane attrice argentina ha dichiarato sul suo account Instagram personale di volersi trasferire in Italia e ha chiesto consiglio ai suoi fan su dove stabilirsi e su cosa aspettarsi da questo Paese. I soliti commenti sarcastici non sono tardati ad arrivare. Alcuni le hanno consigliato di trasferirsi a Cinecittà. Più precisamente nella Casa del Grande Fratello Vip (a proposito, ricordate la più bella che abbia mai partecipato al reality?). Un chiaro riferimento alla più nota argentina che ha preso parte al programma, ovvero la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia (che si è recentemente lasciata andare a una confessione inedita).

Con ogni probabilità il sarcasmo non è stato colto dalla giovane Asnicar, che però deve vedere l’Italia come un Paese in grado di aiutarla a dare una svolta alla sua carriera. Dopo la partecipazione a Il mondo di Patty, infatti, la Asnicar ha preso parte a diverse altre serie tv senza però ottenere il successo sperato. Ha quindi deciso di buttarsi nella musica, pubblicando nel 2019 il suo primo album da solista. Anche in questo caso, però il successo sperato non è arrivato. Nel giugno scorso l’attrice ha deciso di rispolverare la storica canzone cantata ne Il Mondo di Patty, Las Divinas, e la performance ha ottenuto un riscontro molto positivo in tutto il mondo.

Dato il successo di cui ancora gode la serie, Brenda ha colto al volo l’occasione per rivelare ai suoi followers la sua intenzione di incidere un duetto con la collega Laura Esquivel, l’attrice che interpretava il ruolo di Patty. Un ultimo tentativo di successo nella sua terra natia prima di preparare le valigie per l’Italia? Solo il tempo potrà dircelo. Quel che è sicuro è che si è già guadagnata un posto tra le icone imperiture delle serie tv per ragazzi.