Cecilia Rodriguez, quello che non aveva mai detto: confessione inedita

Cecilia Rodriguez si lascia andare ad una confessione inedita sulla propria famiglia soffermandosi sugli amori del fratello Jeremias.

Schietta e sincera come la sorella Belen, Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni sulla propria famiglia. In particolare, la fidanzata di Ignazio Moser ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato non solo dell’esperienza che il fratello Jeremias e il padre Gustavo stanno vivendo all’Isola dei Famosi, ma anche di un’ex fidanzata del fratello.

Legatissima alla propria famiglia, Cecilia si è sempre espressa sui fidanzati della sorella Belen commentando sia il ritorno di fiamma con Stefano De Martino che la storia con Antonino Spinalbese, oggi finita. Ospite del programma condotto da Rosalinda Cannavò, così, Cecilia ha commentato anche una storia passata del fratello Jeremias.

Cecilia Rodriguez: tutto quello che pensa di Soleil Sorge

Cecilia Rodriguez è giunta in Italia quando era molto giovane raggiungendo la sorella Belen. In questi anni non si è mai nascosta ammettendo anche di aver fatto un intervento di chirurgia estetica per rimodellare il decolletè. Sincera e senza filtri, Cecilia si è così lasciata andare ai microfoni di Casa Chi parlando di Soleil Sorge.

L’influencer che è stata una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6 vinto da Jessica Selassiè che, in casa, ha subito una vera trasformazione fisica, è stata fidanzata con Jeremias Rodriguez. Soleil e Jeremias si conobbero all’Isola dei famosi dove scattò la scintilla. Una storia durata qualche mese e di cui, oggi, Cecilia ha parlato.

La sorella di Belen non nasconde di essere stata felice della fine della relazione tra il fratello e Soleil che, dopo la fine dell’avventura nella casa del GF Vip, si è tuffata in una nuova avventura professionale accettando il ruolo di giudice de La pupa e il secchione show 2022.

“È stata mia cognata, ci siamo sempre viste, ma non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia. Eravamo cognate, ci vedevamo, andavamo anche d’accordo eh. Però, non abbiamo coltivato questo rapporto. Quindi, quando loro si sono lasciati ero contenta, sì!”, ha confessato Cecilia.

Ricordando, poi, l’avventura di Soleil al Grande Fratello Vip e del rapporto che ha avuto con Alex Belli, Cecilia ha sottolineato come il fratello non sia in cerca della chimica artistica, ma di un rapporto umano come quello che ha con la fidanzata Deborah Togni che, ogni settimana, è nello studio dell’Isola dei Famosi per sostenerlo e supportarlo da lontano con il suo amore.