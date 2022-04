Carmen Di Pietro ha recentemente vissuto un dramma dopo aver fatto una (per lei) spiacevole scoperta riguardo all’adorato figlio Alessandro. Ecco di cosa si tratta.

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono una delle coppie più interessanti e discusse dell’Isola dei Famosi e non perdono occasione per far parlare di sé. Un recente scontro tra i due, in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico che non ha saputo trattenere lo sdegno per il comportamento esagerato della Di Pietro. Ma cosa è successo sulla nota isola di così grave tanto da far preoccupare l’ex moglie del compianto giornalista Rai Sandro Paternostro?

Carmen Di Pietro, si sa, è sempre stata molto gelosa dell’adorato figlio Alessandro (avuto dall’ex compagno Giuseppe Iannoni). Nel corso della loro partecipazione di coppia all’Isola dei Famosi ha sempre dimostrato questo forte attaccamento verso il giovane, volendolo sempre accanto a sé. Non stupisce, dunque, che un recente avvenimento che ha avuto Alessandro come protagonista abbia fatto andare la showgirl su tutte le furie. Ecco che cosa è successo.

Il dramma di Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi

Alessandro Iannoni e Carmen Di Pietro non smettono di dare spettacolo all’Isola dei Famosi. La Di Pietro, di recente, ha vissuto un vero e proprio dramma causato dalla sua eccessiva dipendenza dal figlio.

La Di Pietro e Alessandro hanno sempre avuto un rapporto burrascoso: lei lo vorrebbe sempre accanto a sé, lui vorrebbe avere un po’ più di spazio e (magari) frequentare qualche fanciulla. Proprio la possibilità che il giovane possa avere un rapporto intimo con una ragazza ha mandato completamente in tilt la Di Pietro (che ha dovuto recentemente rinunciare a dormire con suo figlio). Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, il concorrente Edoardo Tavassi ha fatto una battuta sul rapporto davvero peculiare tra la Di Pietro e il figlio. “Ma lo lasci un po’ in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te“.

La battuta non è stata affatto presa bene dalla showgirl (che alcuni pensano abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica). La donna ha ribattuto angosciata: “In che senso che dici me mio figlio è stato con una donna? Oddio ma qui sull’Isola? E chi? non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà sei stato con qualcuna?” Un comportamento che è chiaramente piaciuto ad Alessandro, che vorrebbe semplicemente avere una vita tranquilla e normale come tutti gli altri ragazzi della sua età. Ma la Di Pietro non ha perso l’occasione per ossessionarlo con le sue preoccupazioni.

“Qualcuno ti ha fatto il lavaggio del cervello. Chi è stato? Dimmi il nome”, ha esclamato Carmen a un sempre più distaccato Alessandro. “Chi ti sta facendo il lavaggio qui? Ti avranno detto ‘fai brutta figura, diventi il mammone e bamboccione’, ma non è così Alessandro. Su dimmi chi ti sta facendo questo lavaggio”. Un atteggiamento che Alessandro sembra proprio non voler più sopportare. Questo è il motivo, infatti, per cui ha smesso di dormire con la madre. “Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”, aveva dichiarato il giovane. Vi ricordate com’era Carmen Di Pietro da giovane? Un cambiamento incredibile.