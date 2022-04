È stata la più bella del Grande Fratello Vip nel 2020, ammiratissima sia dal pubblico maschile che femminile. Ecco com’è e cosa fa oggi.

È stata una delle gieffine più avvenenti di sempre, molto apprezzata per via dei suoi bellissimi occhi azzurri e del suo corpo sensualissimo. Ma cosa fa oggi la splendida modella e influencer? Per prima cosa bisogna dire che la bellissima gieffina ha avuto diverse esperienze in televisione prima del Grande Fratello. L’abbiamo vista, ad esempio, ne La repubblica delle donne, programma condotto da Piero Chiambretti. Ecco com’è e cosa fa oggi.

Nel corso degli anni sono molte le celebrità che hanno approfittato del Grande Fratello Vip per ottenere ancora più visibilità. È questo il caso di una delle modelle più belle che abbiano mai messo piede nel programma, che qualche tempo fa ha fatto discutere per la sua presunta relazione con un noto calciatore del Real Madrid (il portiere Thibaut Courtois). Avete indovinato di chi si tratta?

È stata la più bella del Grande Fratello Vip: ecco com’è e cosa fa oggi

Stiamo parlando della bellissima Sara Soldati, una delle bellissime concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 (una delle più memorabili insieme a quest’altra nota ex concorrente).

Non si sa molto riguardo alla sua vita privata e alla sua carriera, quel che è certo è che la modella e influencer ha letteralmente fatto impazzire i social con le sue foto sensuali in pose ammiccanti che le hanno fatto guadagnare l’ammirazione di moltissime persone. In poco tempo, infatti, Sara ha ampliato enormemente il numero dei suoi followers, specialmente dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

In seguito alla sua ultima comparsa televisiva al GF Vip, la Soldati ha continuato a dedicarsi alla sua professione di modella e influencer. Un impegno che assorbe tutte le sue giornate. Dal punto di vista sentimentale, la splendida modella sembra essere ancora fidanzata con Carlo Gussalli Beretta, erede della famiglia produttrice della pistola beretta. I due stanno insieme dal 2020, ma non si hanno notizie recenti riguardo alla loro relazione.

Una delle più grandi passioni di Sara sono i viaggi: scoprire i luoghi più reconditi del mondo è infatti un’emozione grandissima per la modella. In una recente intervista, inoltre, la Soldati ha ammesso di amare in egual misura sia il mare che la montagna. Un’altra sua grande passione sembra essere l’equitazione (sport molto amato anche da questo noto personaggio pubblico). Uno sport adatto a una ragazza che, come lei, ama i grandi spazi aperti e la natura.