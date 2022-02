Ex star del Grande Fratello Vip rifatta? Le foto prima e post chirurgia

Ex protagonista del Grande Fratello vip rifatta? La vippona ha ceduto al fascino della chirurgia? Le foto prima e dopo i ritocchini.

Il Grande Fratello, sia nella versione nip che vip, va in onda da più di vent’anni. Il reality show, ancora oggi, continua a fare compagnia ai telespettatori che seguono con interesse ciò che accade agli inquilini della casa più famosa d’Italia. Tra i concorrenti dell’edizione che si concluderà il prossimo 14 marzo e che è la più lunga nella storia, c’è una vippona che, in passato, ha fatto molto discutere per la sua passione per la chirurgia estetica.

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo, sia uomini che donne, che cercano di correggere piccoli difetti fisici ricorrendo alla chirurgia. C’è chi opta per piccoli ritocchi e chi, invece, si sottopone a vere operazioni chirurgiche. E’ il caso della vippona di cui parliamo oggi.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip prima e dopo la chirurgia estetica

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il cast delle donne, comprensivo anche di quelle che sono state eliminate, è così formato: Ainett Stephens, Carmen Russo, Clarissa Selassiè, Delia Duran, Eva Grimaldi, Federica Calemme, Francesca Cipriani, Jessica Selassiè, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Lulù Selassiè, Manila Nazzaro, Maria Monsè, Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo, Patrizia Pellegrino, Raffaella Fico, Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Valeria Marini. Tra tutte, chi ha sicuramente fatto uso della chirurgia estetica, anche se non è la sola, è Francesca Cipriani.

La Cipriani non ha mai nascosto di essersi sottoposta a diverse operazioni chirurgiche per aumentare la taglia del decolletè. La vippona, infatti, ha rifatto più volte il seno arrivando perfino alla decima taglia. Inoltre, ha ritoccato i glutei così come l’addome e i fianchi documentando, spesso, le sue operazioni all’interno di Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara D’Urso di cui è stata opinionista e inviata.

La bellezza di Francesca Cipriani, oggi, è davvero esplosiva. A confermarlo, durante una diretta Instagram, è stato Manuel Bortuzzo che ha diviso la casa di Cinecittà con lei per tre mesi. Manuel ha sottolineato non solo l’incredibile bellezza del viso di Francesca, ma anche la proporzione del suo fisico con le forme tutte al punto giusto. A godere di tanta bellezza è il fidanzato Alessandro con cui convolerà presto a giuste nozze.