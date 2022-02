Cristina Buccino rifatta? Le foto prima del successo svelano la verità

Cristina Buccino si è rifatta? La bellezza della showgirl è stata spesso frutto di discussioni, ma qual è la verità? Ecco le foto del prima e del dopo.

Cristina Buccino è una delle showgirl più apprezzate dal pubblico del piccolo schermo, che hanno avuto modo di poterla conoscere sotto altre vesti, qualche tempo fa, all’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. In quell’occasione aveva creato un rapporto speciale con il protagonista indiscusso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alex Belli. Un rapporto che non aveva fatto impazzire la sua ex moglie e che aveva nettamente diviso i telespettatori.

Di tempo da quel momento ne è passato e Cristina è stata molto apprezzata per la sua spiccata personalità oltre che per la sua bellezza. Su quest’ultimo aspetto, però, alcuni sospettano che non sia del tutto frutto di madre natura ma che durante il corso degli anni abbia richiesto l’aiuto del chirurgo per migliorarsi sempre di più, ma qual è la verità?

Cristina Buccino si è rifatta? Confrontiamo insieme le foto del prima e dopo il successo, vedendo quant’è cambiata durante il corso di questi anni la showgirl più frizzante del piccolo schermo e della rete.

Cristina Buccino si è rifatta? Le foto del prima e del dopo il successo

Prima di proseguire con il tema centrale di questo articolo, è bene fare alcune importanti precisazioni. Questo pezzo è stato redatto con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzare il giudizio in merito ai personaggi trattati. Ognuno è libero di poter fare ciò che vuole con il proprio corpo, senza andare incontro ad inutili ed ingiustificati giudizi morali. Detto questo vediamo insieme com’è cambiata Cristina Buccino durante gli anni.

LEGGI ANCHE -> E’ stata la star de Il cantante mascherato: oggi è l’inquilina più discussa del GF Vip

Facendo un rapido confronto con le foto del prima e dopo di Cristina Buccino è possibile notare un notevole cambiamento. Secondo gli utenti della rete, infatti, la showgirl avrebbe scelto di aumentare il volume delle sue labbra. Per quanto riguarda il resto del viso, invece, è probabile che durante il corso degli anni abbia subito un netto dimagrimento e per questo motivo appare differente rispetto a prima.

Secondo altri sostenitori della Buccino, invece, avrebbe deciso di aumentare anche le taglie del suo seno, ma nulla di tutto ciò sembrerebbe aver trovato conferma da parte della diretta interessata.

LEGGI ANCHE -> Nina Moric rifatta? Com’era quando incantava tutti in passerella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vip Fatti & Rifatti (@vipsenzatrucco)

Che sia rifatta o meno, Cristina Buccino resta ugualmente una bellissima donna che grazie al suo charme è riuscita a conquistare tutti i suoi fedeli sostenitori.