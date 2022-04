Dolcenera è una delle cantanti più note nel panorama italiano. Oggi è così, ma vi ricordate com’era Dolcenera agli inizi della sua carriera? La foto che vi lascerà stupefatti.

Dolcenera è una delle cantanti più talentuose della sua generazione. La sua voce un po’ roca e aggressiva ha ottenuto subito un grande apprezzamento da parte del pubblico, che ha lodato la sua capacità di fondere la musica pop leggera a testi profondi e molto significativi. La notorietà l’ha raggiunta nel 2002 quando ha vinto il il programma Destinazione Sanremo. Da quel momento la sua carriera è stata un tripudio di successi. Ma vi ricordate com’era qualche anno fa? Ecco la foto!

Ultimamente Dolcenera ha pubblicato una serie di canzoni molto apprezzate, tra cui Più forte, rilasciata nel 2019, e Amaremare, nata da una collaborazione con Greenpeace. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Wannabe, per la cui realizzazione ha collaborato con il rapper Laïoung. Nello stesso anno si è unita ad altri cinquanta artisti italiani per l’incisione della cover di Ma il cielo è sempre blu, di Rino Gaetano. I ricavati del singolo sono stati poi devoluti alla Croce Rossa Italiana in sostegno ai malati di Covid 19 ricoverati negli ospedali. La cantante ha inoltre composto la colonna sonora della serie tv Lea – Un nuovo giorno.

Com’era Dolcenera agli inizi della sua carriera

La carriera di Dolcenera è davvero molto lunga, e costellata di grandissimi successi. Il suo aspetto (soprattutto i suoi capelli) erano inoltre molti diversi da adesso, tagliati cortissimi, come dimostra questa foto.

Dopo essersi fatta notare a livello nazionale con la vittoria di Destinazione Sanremo nel 2002, l’anno seguente Dolcenera ha preso parte al Festival di Sanremo 2003 vincendo nella categoria Proposte con il brano Siamo tutti là fuori. Nel 2005 ha inoltre vinto la seconda edizione di Music Farm, talent show i cui concorrenti erano star della musica italiana. I suoi album sono stati premiati con diversi dischi d’oro, di platino e multiplatino, che ne hanno accresciuto in modo esponenziale la fama.

La cantante, che ora vive a Firenze con il compagno Gigi Campanile, ha preso parte a ben cinque edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2003, nel 2006 (con il brano Com’è straordinaria la vita che ha ottenuto un immediato successo di pubblico e di critica), nel 2009 (con Il mio amore unico), nel 2012 (con Ci vediamo a casa) e nel 2016 con il pezzo Ora o mai più (le cose cambiano). Il suo talento davvero fuori dal comune le ha fatto ottenere diversi altri premi importanti, tra cui tre Premi Lunezia (premio ottenuto anche da un’altra notissima cantante italiana), un Sanremo Hit Award, due Venice Music Awards, due Premi Videoclip Italiano, un Leone d’argento ed un Premio De André (suo cantautore preferito).

Nel 2007 è inoltre entrata nel cinema, riuscendo a ottenere i primi ruoli come attrice. Nel 2016 è stata scelta come coach nella quarta edizione del talent show The Voice of Italy, in cui ha dato prova della sua grinta e del suo carattere molto forte e deciso. Tantissime, infine, le sue collaborazioni con artisti italiani e stranieri, tra cui Vasco Rossi, Zucchero, Carmen Consoli, Franco Battiato, Mark Knopfler, U2, Laura Pausini (di cui si è scoperto il segreto che l’aiuta a restare in forma) e Tiziano Ferro. Insomma, una carriera davvero ricca di emozioni e grandi soddisfazioni.