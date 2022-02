La dieta di Laura Pausini: ecco come si mantiene magra e in forma

Super ospite della seconda serata di Sanremo Laura Pausini è apparsa magra e in forma: ecco la sua dieta, scopriamo cosa mangia.

L’abbiamo vista come super ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo ed è proprio da qui che ha preso il via la carriera di Laura Pausini, un’artista internazionale, bandiera della musica italiana nel mondo.

È tornata così sul palco dell’Ariston stavolta con il suo nuovo singolo “Scatola” che parla del ricordo di un’amicizia adolescenziale. Era il lontano 1993 quando Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo nella sezione novità con il brano “La solitudine”. E da allora la cantante si è esibita in tutto il mondo.

E in occasione della 72esima edizione del Festival di Sanremo la Pausini è tornata più in forma che mai e in una mise in total black. Ma quali sono i segreti della cantante? Come fa a mantenersi così in linea? Ecco la dieta e qualche segreto di bellezza.

Ecco la dieta di Laura Pausini

Laura Pausini è un’icona della musica italiana nel mondo e dopo averla vista in forma smagliante nella seconda serata del Festival di Sanremo sono in tanti a chiedersi quali siano i segreti della sua linea.

La cantante faentina in un’intervista di qualche tempo fa rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva dichiarato di essere dimagrita durante il lockdown, a differenza del trend generale, rivelando anche quale fosse stato il suo segreto: “Bere al posto dell’acqua bevande drenanti e naturali”.

Inoltre, la Pausini nonostante la dieta adora alcuni cibi, in particolare i tortellini, tipici della sua terra. E poi anche la cucina giapponese, in particolare il sushi, il riso, il pesce, la soia e gli spaghetti nel brodo caldo.

In passato la Pausini aveva preso peso, specie dopo la gravidanza, ecco perché si è messa d’impegno per perdere i chili accumulati. Grazie ad una dieta rigorosamente seguita da un nutrizionista, la Pausini ha perso ben 16 chili. Dopo averla seguita per un anno ora fa solo quella di mantenimento per non riprendere i chili persi.

E come la stessa cantante ha però ribadito è importante non improvvisare in queste situazioni ma affidarsi ad un esperto, mettendo in guardia anche le ragazze più giovani che si fanno male o rischiano di cadere in problemi alimentari.

Ma cosa ha mangiato dunque la Pausini durante la dieta? Sempre secondo quanto ha raccontato alla Gazzetta il cardine di quel regime alimentare consiste nell’“eliminazione o riduzione dei carboidrati, che vengono sostituiti da alimenti ricchi di proteine, accompagnati da verdure”.

Non solo dieta, però per la Pausini, infatti ha giocato un ruolo importante anche l’attività fisica. Come la possiamo vedere anche nella foto sopra la cantante utilizza il tapis roulant per smaltire ciò che mangia. Non solo, pratica anche ballo che l’aiuta a rilassarsi ma al tempo stesso a divertirsi.

Prima di intraprendere un regime alimentare, dunque, è sempre bene consultare uno specialista per non incorrere in problemi di salute.