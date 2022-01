Noemi è una delle cantautrici più note e interessanti del momento. Lanciata dal talent X Factor, la sua carriera ha subito preso il volo ed è presto diventata famosissima in tutta Italia. Ma avete mai visto Noemi senza trucco? Assolutamente meravigliosa!

Noemi è ormai una cantante affermata, ma non tutti sanno che a lanciarla è stato il talent show di successo X Factor. La cantante ha infatti partecipato alla seconda edizione del programma nel 2009 e, pur non vincendo, è riuscita a firmare un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Ma l’avete mai vista senza un filo di trucco?

Noemi ha avuto una carriera decisamente brillante. Ha partecipato a sei Festival di Sanremo, più precisamente nel 2010, nel 2012, nel 2014, nel 2016, nel 2018 e nel 2021 (anno in cui ha presentato il grande successo Glicine).

Nel 2012 si è anche occupata della stesura della colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Brave componendo i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria. Il suo enorme talento è stato riconosciuto anche all’estero. Grazie alla sua particolare timbrica vocale, ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte di alcuni psicologi di università inglesi e canadesi.

LEGGI ANCHE–> Sapete che lavoro faceva Noemi prima del successo? Da non credere

Non le sono mancanti, tra l’altro, i riconoscimenti. Nel corso della sua carriera ha vinto ben cinque Wind Music Awards, cinque Premi Roma Videoclip, due Premi Lunezia, un Premio TV – Premio regia televisiva e un Nastro d’argento Speciale per la canzone Domani è un altro giorno. Numerose anche le candidature, tra cui quella ai World Music Award, ai TRL Awards, all’OGAE, al Nastro d’argento nella categoria Migliore canzone originale per il brano Vuoto a perdere, ed una al Premio Amnesty International Italia per il brano Amen.

Nel 2017è inoltre entrata nei Guinness dei primati per il maggior numero di concerti eseguiti in dodici ore (nove).

Ma com’è Noemi senza trucco?

Anche senza trucco Noemi è sempre bellissima.

Dopo aver perso diversi chili con dieta ed esercizio fisico eseguito regolarmente, Noemi ha postato una foto sul suo account Instagram che la ritrae completamente senza trucco. “Sempre in giro ma felice”, ha scritto la cantante nella caption, aggiungendo: “Makumba è certificato doppio platino”!

Che dire, passa il tempo e Noemi continua a mietere sempre più successi!