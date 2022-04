Lei è una delle conduttrici TV più seguite e amate dal pubblico, soprattutto da quello femminile. Ma avete mai visto Benedetta Parodi da ragazzina? Una trasformazione incredibile.

Benedetta Parodi è una delle conduttrici TV più amate degli ultimi anni, nota soprattutto per i suoi seguitissimi cooking show I menu di Benedetta e Bake Off Italia, che hanno ottenuto un successo davvero straordinario. La notorietà acquisita con queste trasmissioni le ha permesso di ottenere molto successo anche in campo editoriale. I suoi libri di ricette, infatti, hanno ottenuto un riscontro molto positivo dal pubblico. Ma avete mai visto la Parodi quando era solo una ragazzina ancora lontana dal mondo dello spettacolo? Un cambiamento che ha sconvolto tutti!

La conosciamo tutti come la regina dei cooking show, ma la carismatica e simpatica Benedetta Parodi non ha iniziato la sua carriera nello spettacolo come guru della cucina. Ai suoi esordi, infatti, era impegnata come giornalista. Molti la ricorderanno, ad esempio, al timone di Studio Aperto (di cui conduceva l’edizione delle 12:25). Ma cosa faceva e com’era Benedetta ancora prima di approdare in TV? Ecco la foto che ha stupito tutti!

Com’era Benedetta Parodi da ragazzina

Sorella della giornalista Cristina Parodi, anche da giovane Benedetta si distingueva per il naturale carisma e ammirevole spontaneità.

Si è laureata nel 1997 in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano, ed è diventata giornalista professionista nel 1999 (venendo in seguito radiata dall’albo). Dal 2008, con la fine dell’esperienza di conduzione a Studio Aperto, si è dedicata alla gestione della rubrica culinaria Cotto e mangiato, caratterizzata da brevissime puntate da un minuto e mezzo registrate direttamente nella cucina di casa sua. La rubrica ha ottenuto un clamoroso successo, tanto che nel 2009 la Parodi ha pubblicato anche un libro di cucina con lo stesso titolo della rubrica che ha venduto quasi un milione e mezzo di copie.

Dato il successo del programma, alla fine del 2009 Benedetta a iniziato a condurre Cotto e Mangiato anche il sabato mattina, riuscendo a ottenere anche un allungamento della trasmissione. L’anno seguente ha pubblicato Benvenuti nella mia cucina, un altro libro di ricette che ha sfiorato il milione di copie vendute. Successivamente Benedetta ha abbandonato Mediaset per passare a La7, dove ha ottenuto la conduzione del programma I menù di Benedetta, che è ha poi dato vita a un nuovo libro. L’abbandono delle reti Mediaset ha, a ogni modo, fatti storcere il naso a molti. La Parodi (che ha recentemente svelato il suo segreto di bellezza) ha affermato che la sua scelta di lasciare la rete è stata dovuta alla mancanza di proposte interessanti. Per tutta risposta, Mediaset ha deciso di oscurare tutti i contenuti di Cotto e mangiato sui suoi canali.

Gli anni recenti

Negli anni seguenti Benedetta (che ha negli scorsi mesi parlato del suo semi digiuno) ha preso parte a varie trasmissioni televisive tra cui La prova del cuoco e il festival di Sanremo 2013. Nello stesso anno è approdata a Real Time con un nuovo talent show culinario, Bake Off Italia – Dolci in forno in onda dal 29 novembre 2013, di cui è tutt’ora conduttrice insieme al pasticcere Ernst Knam e alla giornalista Clelia D’Onofrio.

La sua collaborazione con Real Time è proseguita con altri programmi come Molto bene, La cuoca bendata e Prontoepostato. Da settembre 2020 a giugno 2021 ha condotto su Radio Capital il programma Le mattine di Radio Capital, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 11 e mezzogiorno. Al momento, Benedetta conduce (sempre su radio Capital) il programma radiofonico Benedetta domenica, dalle 10 alle 12.