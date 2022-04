Le borse del momento si trovano da Zara, e costano meno di € 50!

Le borse del momento sono lavorate, colorate e divertenti, e possiamo acquistarle da Zara a meno di € 50! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vedrà come protagonista le tendenze del 2022 in fatto di borse e come indossarle al meglio!

Oramai non ci sono dubbi: la primavera e l’estate 2022 saranno colorate e allegre come non mai! Siamo passati dal vivere la moda in maniera minimal e semplice dello scorso anno, in cui prevalevano tinte monocromatiche e abiti semplici, a circondarci di colori sgargianti, fantasie floreali e lavorazioni particolari. C’è voglia di brillare e di divertirsi, e quale miglior modo di farlo se non con le borse? Scopriamo insieme tutte le tendenze in fatto di borse, dove acquistarle e come spendere poco!

Tutte le vetrine dei nostri negozi preferiti ci mostrano che le mode della primavera e dell’estate saranno colorate e sgargianti. Ma non tutte noi ci sentiamo a nostro agio nell’indossare il bluette o il rosa, o tanto meno il verde! Siamo abituate a look semplici e in genere ci affidiamo ai colori più scuri nella scelta dei nostri capi.

E allora come seguire le tendenze del momento senza cambiare il nostro personale stile e senza sentirci a disagio con i nostri abiti? Semplice: scegliendo borse divertenti e colorate!

Come possiamo fare ciò senza ritrovarci con il portafogli svuotato alla fine del mese? Studiando le tendenze del momento e le collezioni dei nostri brand preferiti!

Ad esempio? Le borse di Zara! Il noto brand ha proposto per la collezione primavera/estate 2022 una vasta scelta di borse colorate in linea con le mode del momento!

Diamo il via a questa guida di stile targata CheDonna e vediamo le borse di Zara che non potranno sfuggirci!

Le borse di Zara sono trendy, divertenti, e accessibili! Ecco i modelli da avere!

Per l’estate le nostre borse dovranno essere colorate, dovranno presentare lavorazioni e forme particolari! In questo modo potremo abbinare la nostra borsa trendy al nostro look che più ci fa sentire a nostro agio!

Ecco le borse di Zara del momento che costano meno di € 50:

borsa rigida in rafia con manico di perle colorate: le borse da pic-nic sono chic e senza tempo. Da Zara è possibile acquistarla a € 49,95.

le borse da pic-nic sono chic e senza tempo. Da Zara è possibile acquistarla a € 49,95. mini borsa a secchiello con lavorazioni all’uncinetto : come abbiamo detto prima anche le lavorazioni particolari saranno di tendenza per questo 2022, quindi dobbiamo scegliere una borsa che presenti queste lavorazioni! Da Zara possiamo trovare una borsa a secchiello base bianca con lavorazioni all’uncinetto. Costo € 25,95.

: come abbiamo detto prima anche le lavorazioni particolari saranno di tendenza per questo 2022, quindi dobbiamo scegliere una borsa che presenti queste lavorazioni! Da Zara possiamo trovare una borsa a secchiello base bianca con lavorazioni all’uncinetto. Costo € 25,95. borsa a spalla con volant: anche per l’aperitivo o l’uscita con le amiche le borse lavorate sono ciò che ci serve. Tessuto effetto rafia color camel, a mezza luna, con lavoazioni volant. Costo € 39,95.

anche per l’aperitivo o l’uscita con le amiche le borse lavorate sono ciò che ci serve. Tessuto effetto rafia color camel, a mezza luna, con lavoazioni volant. Costo € 39,95. borsa a mano in tessuto con perline: ultima, ma non per importanza, è la borsa a mano con lavorazione perline color fucsia. Divertente e di tendenza. Acquistabile da Zara a € 39,95. A proposito, l’outfit perfetto per un fisico ovale si realizza in tre facili step.

Anche per oggi termina qui la guida di stile targata CheDonna, che ha visto come protagonista le borse di Zara più trendy del momento a meno di € 50!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, e non solo!