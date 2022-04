I trucchi infallibili per fare a casa uno spumone al caffè perfetto come al bar

Scopri quali sono i trucchi per uno spumone al caffè semplicemente perfetto. Le dritte da seguire per ottenerne uno buono come al bar.

Con l’arrivo della bella stagione, anche i gusti in fatto di dolci tendono a cambiare. Tra quelli che si anelano maggiormente ci sono infatti i gelati, le granite ed il cremosissimo spumone al caffè. Un dolce leggero e goloso che, volendo, è possibile realizzare anche a casa. E tutto con un risultato praticamente identico a quello del bar.

Basta, infatti, mettere a punto alcuni semplicissimi trucchi per ottenere uno spumone al caffè perfetto e tutto da gustare.

Spumone al caffè: i trucchi per realizzarlo al meglio

Poter contare su uno spumone al caffè davvero buono è più che normale. E per non andare incontro a delusioni basta semplicemente seguire alcune dritte.

Ci sono infatti dei trucchi che possono cambiare le cose e che una volta messi in atto ti aiuteranno ad ottenere un risultato così gradevole da volertene vantare con gli amici. Ecco, quindi, i passaggi da non dimenticare mai per poter godere del tuo spumone al caffè.

Mettere poco zucchero

Lo spumone al caffè è noto per essere dolce al punto giusto ma mai stucchevole. Per poter ottenere questo risultato è indispensabile zuccherare il caffè quando è ancora caldo e usare poco zucchero. Ebbene si, nell’addolcire lo spumone è importante capire che per quanto dolce non dovrà mai essere stucchevole. E questo si può ottenere solo tenendo conto della panna e dell’effetto dolcificante che ha sul caffè. Meglio quindi iniziare con piccoli quantitativi ed aggiungerlo dopo. Con un sapore troppo dolce, infatti, si rischierebbe di rovinarlo.

Caffè freddo

Per far sì che lo spumone al caffè monti bene, il caffè deve essere inserito ben freddo. Dopo averlo fatto raffreddare è quindi importante metterlo in frigo. Fatto ciò si potrà contare su una crema spumosa e dolce al punto giusto. La ricetta perfetta per uno spumone tutto da gustare. E che risulterà ancor più buono con dell’aggiunta di panna montata. Cosa che lo renderà ancor più simile a quello del bar.

Servirlo in bicchieri di vetro

Lo spumone al caffè andrebbe servito sempre in bicchieri di vetro. In primis perché in questo modo si potrà godere della visione della sua crema e, non meno importante, perché il vetro aiuta a mantenerne la temperatura bassa. Cosa che lo manterrà perfetto più a lungo consentendoti di goderne più a lungo.

Poter preparare un ottimo spumone al caffè è davvero piacevole. E seguendo i giusti trucchi, esattamente come avviene con i trucchi per una crema al burro liscia e vellutata, farlo sarà molto più semplice. E tutto con un risultato così piacevole da lasciare tutti a bocca aperta.