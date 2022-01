Ecco come si depura Benedetta Parodi: scopriamo il suo semidigiuno

Benedetta Parodi qualche giorno fa ha svelato come si depura: scopriamo cosa mangia quando fa il semidigiuno.

Recentemente Benedetta Parodi ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcune storie in cui ha svelato alcuni dei suoi segreti per tenersi in forma. La conduttrice televisiva, nota per i programmi di cucina, alla soglia dei 50 sfoggia una silhouette invidiabile.

Come lei stessa ha raccontato nelle sue storie, la Parodi, dopo le abbuffate natalizie pratica una sorta di semidigiuno per depurare l’organismo. Si tratta di un’abitudine che però svolge solo per una giornata, non di più.

Anche perché si tratta di un regime restrittivo da 500 calorie e che non va praticato per periodi prolungati. Una specie di digiuno intermittente o semidigiuno come lei appunto definisce. Scopriamo in cosa consiste.

Ecco il semidigiuno di Benedetta Parodi

Dopo le feste, alzi la mano, chi non ha cercato un rimedio per rimettersi in forma o quantomeno depurare l’organismo dopo i bagordi. E se tutti noi ci abbiamo provato i personaggi famosi non sono da meno.

Tra questi troviamo anche la conduttrice televisiva e scrittrice Benedetta Parodi che si mantiene sempre in forma. In particolare la moglie di Fabio Caressa e mamma dei loro tre figli Matilde, Eleonora e Diego, ha raccontato come dopo le feste abbia deciso di seguire una sorta di semidigiuno.

Si tratta di un regime molto restrittivo a base di quasi sole verdure e quindi da seguire una tantum per depurare l’organismo. Come la stessa ha infatti specificato il giorno successivo avrebbe ricominciato a mangiare normalmente.

Specifichiamo infatti che prima di intraprendere qualsiasi dieta è sempre bene consultare il proprio medico ed evitare di sottoporsi al fai da te. Specie se siamo in presenza di alcune patologie.

Detto ciò, scopriamo in cosa consiste il semidigiuno praticato a Benedetta Parodi che ha condiviso con i suoi follower su Instagram. Vediamo passo passo cosa ha mangiato la conduttrice nella sua giornata detox.

E come giorno della settimana, la bella conduttrice ha scelto il lunedì per ricominciare a mangiare in modo sano, ma anche a praticare allenamento. Dopo le feste, dunque, la Parodi si è presa una giornata per fare il semidigiuno.

Vediamo cosa ha mangiato a partire dal risveglio. Iniziando dalla colazione la Parodi ha consumato solo un caffè senza zucchero e bevuto dell’acqua. A pranzo ha mangiato un piatto di vegetali composto da verdure grigliate, insalata e pomodori e una fetta di pane. A cena ha scelto ancora verdure optando per zucchine e melanzane in padella, zucca e fagiolini. Ha aggiunto anche un po’ di formaggio e una fetta di pane.

Nel corso della giornata la Parodi ha scelto di non fare spuntini ma di bere solo un’altra tazza di caffè e un caffè d’orzo. Naturalmente essendo un regime molto restrittivo e poco bilanciato la Parodi ha anche specificato che il giorno successivo avrebbe ricominciato a mangiare normalmente.

Ricordiamo che questo tipo di digiuno non è consigliato a persone che soffrono di determinate patologie e inoltre prima di intraprendere qualsiasi dieta è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista.