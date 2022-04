Cucinare le polpette non è mai stato così bello: il segreto da leccarsi i baffi

Polpette di grano saraceno e verdure miste, un buon modo per preparare un secondo piatto sano e gradito anche agli intolleranti

Un ingrediente ancora poco usato nella nostra cucina, per un piatto invece classico. Oggi come secondo piatto cuciniamo insieme le polpette di grano saraceno, una ricetta abbastanza veloce da preparare ma dal sapore pieno.

Il grano saraceno in pratica sostituisce la classica carne tritata, ma con un vantaggio in più. Stiamo parlando di un cereale, quindi va bene anche a vegani e vegetariani. Ma è anche privo di glutine e quindi possiamo servirlo agli intolleranti. Il risultato finale? Tutto da scoprire.

Polpette di grano saraceno, per il contorno non abbiamo problemi

Per servire queste polpette di grano saraceno non servono grossi trucchi. Se siamo in una stagione più fresca possiamo accostarle ad una purea di patate oppure a degli spinaci saltati in padella. Se invece fa più caldo vanno benissimo le stesse verdure del ripieno ma cucinate in altro modo: ad esempio peperoni in agrodolce e zucchine alla scapece.

Ingredienti:

200 g di grano saraceno crudo

3 zucchine medie

2 peperoni (1 giallo e 1 rosso)

1 cipolla bianca media

100 g di farina di ceci

90 g di burro

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Mondiamo le zucchine, laviamole e poi tagliamole a brunoise cioè a cubetti molto piccoli. Facciamo lo stesso lavoro con i peperoni lavandoli, eliminando i filamenti e i semini interni. Poi mettiamo tutto in una ciotola.

Mettiamo sul fuoco una padella ampia con il burro. Appena si è sciolto e comincia prendere colore aggiungiamo i cubetti di peperone e un paio di minuti dopo anche quelli di zucchine. Aspettiamo ancora 1 minuto, uniamo la cipolla tritata finemente e lasciamo cuocere tutto per altri 10 minuti. Se vediamo che si asciuga troppo allunghiamo con un mestolino di acqua calda.

Intanto possiamo cominciare a cuocere anche il grano saraceno ( tutti i benefici) . Dovrà bollire in una pentola con acqua già calda e leggermente salata e lasciamolo sul fuoco almeno 5-10 minuti più della sua cottura naturale. In caso di dubbio controlliamo anche sulla confezione.

Non appena il grano è pronto scoliamolo direttamente in una ciotola con tutte le verdure e cominciamo a girare con un cucchiaio di legno aggiungendo anche la farina di ceci. Assaggiamo per capire quanto sale manca, poi qualche macinata di pepe fresco e l’impasto delle nostre polpette di grano saraceno è pronto.

A quel punto copriamo la base di una teglia con carta forno e formiamo le nostre polpette, della forma e soprattutto della grandezza che più ci piace. Possiamo farlo con le mani o ancora usando un paio di cucchiai, come se fossero delle quenelles.

Inforniamo in forno già caldo a 180° per circa 20 minuti, sforniamo e portiamo intavola calde, anche se sono buone pure tiepide.