È stata la voce più bella di Amici: ecco com’é oggi

Una delle voci indelebili dei talenti di Amici, oggi è ancora un’artista e la sua vita ruota attorno alla musica, ma lontano dai riflettori.

Durante queste ventuno edizioni di Amici di Maria De Filippi abbiamo avuto modo di conoscere tantissimi giovani talenti che hanno segnato il cuore degli italiani. Chi nella danza e chi nel canto, i ragazzi del talent show ideato dalla conduttrice sfruttano questa importante occasione come trampolino di lancio.

Sono giovani che mirano a fare della propria passione un vero e proprio lavoro, avviandosi spesso nella carriera professionale. Tantissimi sono i giovani cantanti che oggi mettono piede fuori dalla scuola più famosa d’Italia per poi sbarcare direttamente sul palco di Sanremo. Molti altri raggiungono cifre da record vendendo milioni di dischi già durante la loro permanenza nello show.

In alcuni casi ci sono state delle voci davvero indelebili che hanno continuato a farsi vedere nel mondo dello spettacolo per un po’, ma poi si sono allontanate dai riflettori. Oggi siamo andati a scoprire qualcosa di più su che fine ha fatto una delle cantanti di Amici che è stata davvero amatissima e premiata dalla giuria. Nonostante si fosse classificata soltanto terza nella sesta edizione del programma, tutti la consideravano la vera vincitrice. Di chi parliamo? Della bravissima Karima Ammar.

Cosa fa oggi Karima: tra musica, scrittura e vita da mamma

La cantante dalla voce graffiante e dal talento smisurato durante quell’edizione di Amici fu una vera rivelazione. Amatissima dal pubblico, entrò subito nel cuore dei telespettatori e partecipò in seguito anche al Festival di Sanremo. Per lei, in realtà, i riflettori non si sono mai spenti completamente perché l’abbiamo vista nuovamente in tv anche come concorrente di Tale e Quale Show.

Una vita fatta di musica che ha continuato ad essere tale, perché oggi Karima Ammar si dedica completamente al jazz, la sua più grande passione, tra concerti live e festival in giro per il mondo. Ma c’è di più, nella sua vita anche un’altra strada professionale: quella della scrittura. Proprio un mese fa, l’ex allieva di Amici ha pubblicato il suo primo libro per bambini intitolato “Il viaggio di Frida e Dario“. Il testo racconta una favola basata sul concetto dei Chakra e legata al suo ultimo singolo, “Il viaggio“. Hai visto che fine ha fatto quest’altra grande voce di Amici?

Un altro aspetto importante della vita di Karima è che oggi è una mamma, innamoratissima della sua piccola Frida che vediamo comparire anche sul suo profilo Instagram ufficiale. La sua pagina è seguita da 22,6mila follower e, scorrendo tra i post, troviamo foto tratte dai suoi concerti e scorci della sua vita privata. Una vita sicuramente intensa e…intrisa di musica!