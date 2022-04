È stata una delle Miss Italia più belle e affascinanti di sempre. Ecco com’è oggi e che cosa fa la 42enne.

Molti l’hanno descritta come una delle Miss Italia più belle di sempre. Era il lontano 1997 quando ha fatto la sua prima apparizione in tv proprio al noto concorso di bellezza. In quell’edizione tra le concorrenti c’erano anche l’attrice Christiane Filangieri e il ministro Mara Carfagna, che al tempo si sono piazzate al terzo ed al sesto posto. Questa ragazza oggi 42enne le avrebbe battute entrambe. Ecco cosa fa oggi.

È stata una delle Miss Italia più belle: ecco com'è oggi

Stiamo parlando della bellissima Claudia Trieste, classe 1979, che dopo la partecipazione a Miss Italia ha preferito defilarsi dalla tv, affermando di non aver mai nutrito un grande interesse per il mondo dello spettacolo.

Dopo la sua vittoria, infatti, Claudia ha affermato di aver voluto continuare la sua carriera accademica. Nonostante questa sua scelta, ha potuto prendere parte a diverse trasmissioni televisive tra le quali Donna sotto le stelle e Miss World 97. Ha anche rappresentato vai brand molto noti, tra cui Deborah, Sasch, Miluna e Wella. Dopo aver ripreso gli studi, ha ottenuto nel 1998 il diploma di maturità scientifica. Subito dopo la maturità, è stata chiamata da Luciano Rispoli come assistente per il programma Tappeto volante, in onda su Telemontecarlo.

Non mancano per Claudia anche gli impegni come attrice. Nel 1999 ha preso parte al film Il conte di Melissa di Maurizio Anania. Nello stesso anno ha inoltre condotto il backstage di Miss Italia. Contrariamente a altre concorrenti di Miss Italia che hanno subito ottenuto successo, agli inizi degli anni 2000 Claudia ha cominciato a vedersi sempre meno in tv, prendendo parte solo ad alcune campagne pubblicitarie. Alla fine si è allontanata definitivamente dal mondo dello spettacolo ottenendo una laurea in psicologia e iniziando a lavorare come segretaria in uno studio legale.

Solo nel 2006 ha iniziato a interessarsi di nuovo al mondo dello spettacolo, iniziando come assistente al montaggio e successivamente diventando responsabile e ideatrice di progetti. Nel 2010 ha sposato a Roma l’avvocato Vincenzo Giuffrè, figlio del noto attore napoletano Carlo. La coppia ha due figli, un maschio e una femmina, Niccolò Giuffrè e Rebecca Maria Giuffrè.