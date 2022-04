Gli errori principali che tutte prima o poi commettiamo con un paio di jeans

Belli, comodi, essenziali per ogni donna, sono i jeans e, chi più chi meno, un po’ tutte ne siamo dipendenti. Li indossiamo però anche in occasioni e con abbinamenti sbagliati, ecco quali.

Ad un primo appuntamento sembra siano poco graditi dagli uomini, per un matrimonio vanno banditi (anche se non si è damigelle) e ci sono dubbi se indossarli sia una mossa vincente riguardo ai colloqui di lavoro.

Scopriamo i modi ed i contesti giusti – e quelli sbagliati – per portare con classe i nostri amati jeans.

Tutti gli errori che non sai di commettere con un paio di jeans

In primis bisogna vedere il proprio fisico. Seguire la moda va bene ma con moderazione e soprattutto bisogna essere consapevoli di cosa ci stia bene davvero. Chi ha le gambe corte è inutile che si fissi su jeans larghi strappati, liberissima di metterli ovviamente ma se si desidera un effetto che valorizzi le proprie forme è meglio prediligere un modello skinny a vita alta, anche con i risvolti.

L’età è solo un’indicazione anagrafica ma è bene vestirsi anche in base a questo dato. Se i jeans strappati (da quelli sul retro di Topshop a quelli semiaperti di Onfancy) stanno bene a sedici ed a vent’anni, anche se si è allenate e toniche non è detto che siano la scelta giusta anche a trentaquattro o a cinquantadue. Per la stravaganza ci sono gli accessori ed altri capi più piccoli, quindi attenzione.

Infilare i jeans negli stivali (trend attualissimo visto che nonostante sia aprile sembra di essere a novembre) non è più cosa cool. Sì, lo abbiamo fatto ma basta. Ci sono i jeans “corti” alla caviglia da portare con uno stivaletto di quell’altezza, i leggins da mettere con un paio di cuissard ed una camicia da uomo da usare come abito con tanto di cintura in vita, insomma valide alternative per evitare quello che più un errore è semplicemente un’abitudine passata.

Per le precise che optano per una camicia rimborsata o un pullover leggero da infilare dentro i jeans allora va assolutamente messa una cintura tra i passanti. Non è obbligatorio comprarne una di Gucci o di Hermes, basta che sia adatta al modello di jeans ed al resto degli accessori. Per pigrizia o solo perché si è smemorate spesso la si scorda e poi sembra che nell’insieme manchi qualcosa.

Dopo le sorprese glamorous di Pasqua ecco quelle più casual per tutti i giorni. Un po’ come in strada, è bene, nel dubbio, non sorpassare.

Silvia Zanchi