Aiuto, la torta non è lievitata in forno: ma noi abbiamo il rimedio giusto

Da quello che all’apparenza, ma anche in sostanza, è un errore, la torta lievitata possono nascere ricette nuove.



Che cosa hanno in comune la torta caprese e la ganache al cioccolato, la tarte tatin e le crêpes suzettes? Certamente sono tutti dolci buonissimi, ma sono anche nati da errori. Se sia verità assoluta o mezza leggenda, ci insegnano a non abbatterci mai anche quando commettiamo degli errori in cucina.

Perché può succedere per troppa fretta oppure per distrazione, perché siamo ancora poco pratiche oppure perché pensiamo che sia tutto a posto e invece non è così. Ci sono mille motivi che fanno fallire una ricetta e vale anche per le torte che non sono lievitate in cottura. Qui in realtà non vogliamo andare alla scoperta del vostro errore, ma solo spiegare che ci sono rimedi pratici e anche geniali.

Se pur avendo seguito la ricetta alla lettera il risultato finale è molto lontano da quello che abbiamo immaginato, i casi sono due. O ci disperiamo e lasciamo perdere, riprovandoci la prossima volta. Oppure da quell’errore facciamo nascere un dolce nuovi, perché in cucina tutto è possibile e non serve molto pere trasformare un disastro in un applauso.

Così al posto di quella torta che forse ha un buon sapore ma certamente è rimasta bassa e sformata, porteremo in tavola un prodotto buonissimo. E nessuno saprà che avevamo sbagliato in precedenza, perché non lasceremo tracce.

La torta non è lievitata in forno: tutte le vie di fuga

Quali sono i rimedi per dimenticare l’errore di una torta non lievitata in forno? Quando la tiriamo fuori, come se fossimo un buon medico, esaminiamo il nostro paziente e tastiamolo. Se al suo interno è comunque bello soffice tipo Pan di Spagna, allora ci sono tante soluzioni.

Tagliamo la torta a fette, eliminando la parte che non è lievitata, e copiamola con della panna montata oppure una glassa leggera di cioccolato fondente. La porteremo in tavola così e nessuno capirà che è frutto di un errore.

Oppure, se la consistenza è quella giusta, possiamo ricavare delle fettine o dei dischi di torta e servirci di lei come base per un tiramisù al bicchiere, un bel dolce al cucchiaio che tutto sommato è anche facile da preparare. Bagniamo le fettine nel caffè, prepariamo la crema al mascarpone, un po’ di cacao e il gioco è fatto.

Volete una ricetta ancora più facile? Tagliamo la torta a quadrotti, un po’ di zucchero di canna in superficie e passiamola per un paio di minuti in forno. Sarà un’idea carina per la colazione oppure la merenda.

E se non ci basta, facciamo così. Sbricioliamo la torta in una ciotola aggiungiamo poi della cioccolata fondente fusa con un po’ di latte. Formiamo delle palline e decoriamole con della granella di nocciola o delle codette colorate: delle cake pops perfette.