Nel 1998 è stata una concorrente di Miss Italia ma non è riuscita a vincere. Oggi, però, è una delle conduttrici più amate in assoluto. Ecco di chi si tratta.

La star in questione ha fatto il suo ingresso nello show-business nel 1984, quando a soli 3 anni ha preso parte allo spot dell’Olio Cuore, accanto all’indimenticata attrice Mariangela Melato. Successivamente ha preso parte, sempre da piccolissima, a vari altri spot pubblicitari.

Ha partecipato a Miss Italia 1998 senza vincere: oggi è una diva della TV

Stiamo parlando della meravigliosa Ilary Blasi, una delle icone della televisione italiana.

Alla fine degli anni novanta ha iniziato a lavorare alla realizzazione di alcuni fotoromanzi e ha posato completamente nuda per un servizio fotografico di Marco Zamboni. Ormai conscia della sua bellezza, a 17 anni ha preso parte al concorso Miss Italia 1998, indossando la fascia di Miss Cinema Lazio. Pur non ottenendo la vittoria, il carisma di Ilary ha fatto colpo su molti talent scout, che le hanno fatto ottenere il suo primo ruolo in TV nel 1999 con il programma Scherzi a parte.

Successivamente si è iscritta alle selezioni per il corpo di ballo del quiz di Canale 5 Passaparola di Gerry Scotti. Ilary è poi stata presa (con sua grande sorpresa) come ‘letterina’ per l’edizione 2001-2002.

Mentre partecipava al programma, è stata notata in TV dal futuro marito Francesco Totti che se n’è innamorato immediatamente. E sappiamo tutti come è andata a finire!

I due si sono sposati nel giugno 2005 e dal loro matrimonio sono nati tre bellissimi figli. Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel (che le assomiglia davvero moltissimo!), nata il 13 maggio 2007 e Isabel, nata il 10 marzo 2016. Il matrimonio è stato officiato in diretta televisiva e tutti i proventi sono stati devoluti in beneficenza.

Sebbene sia la moglie di un calciatore, Ilary ha sempre affermato di non essere interessata al calcio. La sua famiglia è invece da sempre tifosa della Lazio.

Dopo il successo come letterina, Ilary è passata alla conduzione di altri importanti programmi sia in Rai che in Mediaset. Ha preso parte, tra le altre cose, all’edizione estiva del mitico Top of the Pops del 2003, a Che tempo che fa (al fianco di Fabio Fazio), a Mai dire Candid, al Grande fratello Vip e a Le Iene.