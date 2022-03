Quali look è meglio adottare e quali evitare per esaltare un corpo a rettangolo

Il corpo a rettangolo è uno dei più invidiati dalle donne, potrebbe infatti classificarsi al secondo posto di preferenze dopo quello a clessidra. Agli uomini piacciono molto anche i corpi a mela ed a pera (di gran moda negli ultimi anni) ma, a prescindere dai gusti altrui, oggi vediamo come è meglio vestirci per valorizzare questa forma del corpo elegante, androgina e senza curve.

Qualcuno direbbe che non siamo mai contente ma noi sappiamo bene che il nostro desiderio è più che giustificato e consiste nel volerci migliorare sempre, il più possibile e guai se non fosse così! Con un corpo a rettangolo ci sono amiche che applicano parti in silicone per ottenere forme tondeggianti nei punti clou (da riporre a fine serata nella cassettiera) e ci sono quelle che si informano per capire come e cosa indossare per creare un effetto d’insieme più armonioso.

Per queste ultime, scopriamo cosa indossare e cosa evitare, cioè tutto ciò che rende più mascoline e snelle di quanto si sia già.

Come esaltare il corpo a rettangolo e catturare lo sguardo degli ammiratori

Creare volume nella zona fianchi con gonne corte e voluminose a balze o a trapezio (in base al resto dell’outfit) è fondamentale. Bisogna distogliere l’attenzione dal busto dritto e poco sensuale per apparire ancor più “modelle”. Questa è infatti la tipologia di corpo più diffusa nel mondo della moda, basti pensare alla giovane Kendall Jenner. Bisogna poi necessariamente sottolineare il punto vita con una cintura sottile od una fusciacca coordinata alla gonna.

Dare l’idea di movimento con una camicia geometrica o attraverso una blusa a fantasia colorata, aiuta per “spezzare in due” la figura. Questo è un altro piccolo accorgimento che rende più slanciate e bilanciate. Il top a godet é un’altra brillante soluzione e si può abbinare ad un pantalone a palazzo.

Un forte sì ai jeans mom, ai balloon ed ai boyfriend. Tipologie che allargano chi ha fisicità a pera ed a triangolo, sono ottime per chi scarseggia nelle forme.

Riguardo ai nostri amati pantaloni vanno scelti assolutamente skinny e slim fit visto che le gambe sono un vero punto forte per chi ha il corpo a rettangolo come abbiamo visto lo scorso sabato per chi ha un corpo a triangolo invertito. Come vestirsi se si ha un corpo a triangolo invertito. Cinque consigli top (chedonna.it)

Legarsi la camicia in vita creando un bel fiocco, reinterpretare l’abito a campana di nostra madre, optare per abiti con volant, monospalla e con forti stacchi cromatici tra la parte alta e quella bassa del corpo sono tutte idee da adottare. Il successo è dietro l’angolo (retto), provare per credere!

Silvia Zanchi