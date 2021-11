Christiane Filangieri è una delle attrici più talentuose che possiamo vantare in Italia. Ma sapete che lavoro faceva Christiane Filangieri prima del successo? Davvero incredibile!

La carriera di Christiane Filangieri è sempre stata un crescendo di emozioni e di successi. Christiane Filangieri. Attualmente la possiamo vedere nella serie televisiva ‘Mina Settembre’, in cui è impossibile non notare il suo talento e la sua magnetica presenza scenica. Ma che lavoro faceva Christiane prima di raggiungere l’agognato successo?

Innanzitutto, forse non tutti sanno che Christiane ha origini nobili. Il suo nome completo è infatti Christiane Filangieri di Candida Gonzaga.

Dopo la nascita, avvenuta in Germania, ha l’infanzia a Cava De Tirreni, in Campania. Verso la fine degli anni ’90 Christiane partecipa a Miss Italia, classificandosi terza e facendosi apprezzare da tutto il pubblico italiano. In quell’occasione viene notata da alcuni agenti e lanciata nel mondo dello spettacolo.

Il suo debutto come attrice avviene nel 1999, con il film Non lo sappiamo ancora. Successivamente prende parte alla realizzazione di fiction come La squadra, Una donna per amico 3, Cuori rubati, e Perlasca – Un eroe italiano.

Nel 2014 entra nel cast de I Cesaroni 6, nel ruolo di Sofia, mentre nel 2015 e nel 2017 è tra i personaggi principali delle due stagioni della fiction Il paradiso delle signore.

Ma che lavoro faceva Christiane Filangieri prima del successo?

La carriera di Christiane non potrebbe essere più lanciata. L’attrice ha infatti in serbo diverse interessanti collaborazioni di cui vedremo i frutti nei prossimi mesi.

Prima di ottenere l’agognato successo come attrice professionista, però, Christiane Filangieri ha lavorato come accompagnatrice turistica. D’altronde, essendo una donna di mondo, Christine ha sviluppato negli anni una forte passione per il mondo del turismo e adora raccontare i piccoli segreti dei luoghi che le sono più cari.

E non è tutto. Oltre alla passione per il turismo, Christiane è sempre stata interessata al mondo glitterato della moda. Pare, infatti, che quando era poco più che adolescente abbia lavorato come modella. Questo, probabilmente, è il motivo per cui partecipò a ‘Miss Italia’ nel 1997.

Una carriera davvero incredibile!