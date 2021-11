By

Claudia Pandolfi è una delle attrici italiane più amate e seguite, conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Un Medico in Famiglia e Distretto di Polizia, serie tv che l’hanno lanciata nell’olimpo delle star. Ma cosa faceva Claudia Pandolfi prima del successo? Incredibile!

Claudia Pandolfi è una stella indiscussa del cinema italiano. Ha lavorato con tutti i più grandi registi tra cui Cristina Comencini, Jacques Deray e Renato Giordano. Ma cosa faceva Claudia prima di raggiungere il successo? Ecco la risposta che non vi aspettereste mai.

La carriera di Claudia è sempre stata in ascesa. Fattasi notare con primi ruoli i televisione la bella attrice ha velocemente conquistato il mondo del cinema, grazie al suo talento naturale e la sua capacità fuori dal comune di calarsi in ogni parte.

Tra i suoi più grandi successi al cinema ricordiamo Solo un padre, film di Luca Lucini, con Luca Argentero; Cosmonauta, in cui recita insieme a Sergio Rubini, ambientato nell’Italia di fine anni cinquanta e inizio anni sessanta; e Quando la notte di Cristina Comencini, che le fa vincere il premio Anna Magnani come miglior attrice protagonista al Bif&st di Bari.

Claudia possiede anche la dote della saggezza: quando era più giovane veniva soprannominata “la fidanzatina d’Italia“, per la sua abitudine di appare in pubblico sempre perfettamente truccata e ben vestita. Con l’età, ha però capito che tutto questa “impalcatura” la rendeva infelice. “Tutto quello che tiriamo fuori dall’armadio è comunque una maschera. E va bene la maschera, ma almeno mi ci devo sentir comoda” aveva detto in un’intervista.

L’attrice ha anche vissuto momenti molto difficili dovuti alla sua grande fama. Nel 2017 è finita in ospedale dopo essere rimasta impigliata nello sportello della macchina di un paparazzo che le aveva scattato alcune foto sotto casa contro la sua volontà, riportando un trauma toracico e alcune costole rotte.

Ma cosa faceva Claudia Pandolfi prima del successo?

La carriera di Claudia viene lanciata dopo la sua partecipazione a Miss Italia 1991, dove viene notata da Michele Placido che le offre una parte nel film Le Amiche del Cuore.

Più tardi Claudia si imporrà come attrice di prim’ordine sul piccolo schermo, con le sue interpretazioni magistrali in Un Medico in Famiglia e Squadra Antimafia.

Una carriera davvero sfolgorante e ricca di emozioni!