I Måneskin agli MTV Ema vincono anche per gli outfit più discussi!

I Måneskin agli MTV Ema di Budapest vincono il premio Best Rock Artist, e non solo. Vincono su coloro che non avevano creduto in loro. Soprattutto, vincono per aver indossato gli outfit più belli e discussi di tutta la serata!

Sono passati solo tre giorni da quella serata spettacolare che i Måneskin hanno trascorso a Budapest. Agli MTV Ema, la band romana ha vinto letteralmente su tutto. I Måneskin hanno vinto il premio Best Rock Artist, davanti a gruppi importantissimi come i Coldplay, hanno vinto per l’Italia, e sull’Italia che fino a qualche anno fa non credeva in loro, e hanno vinto per gli outfit, trendy e genderless. Ma dietro ai loro outfit ci sono state non poche discussioni. Per quale motivo? Leggiamolo insieme in questa guida di stile targata CheDonna!

La sera del 15 novembre è stato un vero trionfo per la band italiana, Måneskin. Si sono esibiti su uno dei palchi più ambiti dagli artisti di tutto il mondo, il palco degli MTV Ema. Sono stati accolti a Budapest da veri dei del rock, e sono tornati a casa con un premio tra quelli più ambiti: Best Rock Artist.

I Måneskin sono riusciti nell’intento di portare l’Italia e la musica italiana fuori dal bel paese. Molti ci hanno provato, e in pochi ci sono riusciti.

Loro non solo sono riusciti a sdoganare le regole della musica in Italia, ma sono riusciti ad ottenere importanza e prestigio in tutto il mondo.

Dopo la vittoria degli Eurovision Song Contest, e dopo l’apertura del concerto dei Rolling Stones, la vittoria di un premio così importante agli MTV Ema sancisce proprio la loro affermazione dal punto di vista musicale e non solo sulla scena europea e internazionale.

Nonostante tutti questi dati positivi c’è ancora qualcuno che ha qualcosa da ridire su di loro, sulla loro musica e sui loro outfit!

Vediamo insieme tutti i retroscena degli outfit dei Måneskin agli MTV Ema di Budapest!

I Måneskin agli MTV Ema indossano Gucci, e arrivano non poche critiche!

Gli outfit dei Måneskin sono sempre sfacciati e irriverenti, e per questo motivo rimangono sempre sotto i riflettori!

Iniziamo dal vedere cosa hanno deciso di indossare i 4 componenti della band in questione agli MTV Ema di Budapest che si sono tenuti lo scorso 15 novembre.

Ethan, batterista, ha indossato una blusa oro, con manica a palloncino e nastro annodato in torno al collo, e pantalone a vita alta con gamba larga e banda laterale.

Thomas, chitarrista, ha indossato una jump suits nera e oro a scacchi, con western belt in vita e stivaletto lucido.

Victoria, bassista, ha indossato un completo a righe verticali color oro e azzurro, e come sotto giacca una bralette di Intimissimi.

Ed infine, Damiano, front man e voce, ha indossato una camicia nera di velo annodata in pancia, uno slip dagli inserti borchiati, giarrettiera, calza a rete, stivali in vernice con tacco e gambale alto sopra al ginocchio e guanti in vernice nera.

Tutti gli outfit sono stati firmati da Gucci, e hanno avuto non poche lamentele.

I primi a commentare negativamente le scelte degli outfit dei Måneskin sono stati i Cugini di Campagna, la band italiana che negli anni ’70 ha spopolato per la sua musica pop e per i costumi in stile disco dance. I Måneskin sono stati accusati dai Cugini di Campagna per ben due volti di aver “copiato” i loro outfit.

La prima volta durante l’apertura del concerto dei Rolling Stones, quando i Måneskin si sono presentati con dei pantaloni a stelle e strisce. La seconda, con tanto di frase iconica ” ci hanno copiati di nuovo”, si tratterebbe proprio della jump suits a rombi nera e oro indossata da Thomas durante gli MTV Ema.

In più, non molti “bigotti e perbenisti” hanno criticato la scelta dell’outfit di Damiano, che da sempre con i suoi look, oltre che con la sua musica, cerca di mandare un messaggio di uguaglianza. Ognuno di noi è libero di indossare ciò che vuole, senza pensare alle etichette sociali.

Termina qui la guida di stile di CheDonna, che ha visto come protagonisti i Måneskin e tutti le notizie dell’ultima ora che riguardano i loro outfit.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in fatto di moda, e non solo!