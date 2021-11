Natale in Europa? Ecco gli outfit che non dovranno mancarti in valigia!

Natale in Europa? Ecco la guida di stile di CheDonna che fa per te! Se stai già organizzando il tuo natale in una capitale europea sai anche che dovrai organizzare i tuoi outfit, per essere trendy e in tema con lo spirito natalizio!

Possiamo finalmente tornare a viaggiare! Anche se con qualche restrizione qua e la si può ritornare lentamente alle nostre vite e prendere in mano quelli che erano i nostri hobby e passioni. Se tra le tue passioni ci sono i viaggi e la moda, sei sulla guida di stile giusta! Hai pensato a dove trascorrerai le tue vacanze natalizie? Scegli una capitale europea! E una volta deciso l’itinerario dovrai assolutamente riflettere sugli outfit trendy da portare in valigia! Per questo però ci siamo noi di CheDonna, che ti aiutiamo a semplificare il lavoro! Ecco gli outfit più trendy per trascorrere il Natale in Europa!

Noi che siamo delle fashion victim non possiamo mai farci scappare l’occasione per essere trendy e sperimentare con la moda. Soprattutto, quale migliore occasione se non un bel viaggio, magari nel periodo natalizio?

Perché il Natale è uno dei periodi dell’anno più amato da tutti. Ci si riunisce in famiglia, si mangiano i dolci tipici natalizi, si gioca e si scherza. La tavola di Natale diventa una calamità, che ci attrae e ci fa rimanere incollati, donandoci allo stesso tempo gioia e spensieratezza.

A volte però la nostra famiglia o i nostri cari amici non vivono nella nostra stessa città, e quale migliore occasione del natale per andare a fare loro una visita?

E invece, se la vostra passione è viaggiare, non potete non vedere alcune capitali europee addobbate a festa per il periodo natalizio!

Quindi, avete deciso la meta? L’itinerario? Avete prenotato tutto? Bene, è arrivato il momento di riflettere sugli outfit che indosserai durante il tuo viaggio natalizio! Perché ogni momento è buono per essere trendy!

Ecco gli outfit da avere assolutamente in valigia per il tuo Natale in Europa!

Si può avere comodità e tendenza in un unico outfit, basta solo sapere cosa scegliere!

Iniziamo subito a vedere gli outfit perfetti per un viaggio natalizio in Europa e come scegliere al meglio gli abiti da mettere in valigia!

dove andrai?: questa è la prima domanda da porsi nel momento in cui si prepara una valigia. Capire il meteo della meta prescelta ci aiuterà a scegliere al meglio i nostri outfit. Se avete scelto Londra, famosa per le sue piogge, avremo bisogno di stivali per la pioggia e piumini impermeabili. Se invece avete scelto Praga, ad esempio, lana, maglioni pesanti e calzini termici saranno i nostri nuovi migliori amici.

studiate un itinerario: una volta decisa la meta, è opportuno, in grandi linee, stilare una mappa con un itinerario ben preciso. In questo modo capirete se avrete necessità di outfit più sportivi e comodi per camminare, o se potrete far uscire il vostro lato modaiolo, indossando abiti succinti e tacchi 12 cm.

crea gli outfit a casa: sai la meta, sai l'itinerario, è arrivato il momento di assemblare la valigia. NON PORTARTI CAPI A CASO. Utilizza la tua valigia al meglio portandoti tutto il necessario evitando gli sprechi. Per esempio un buon consiglio è quello di creare i nostri outfit partendo da alcuni capi essenziali per il viaggio. Ad esempio: i vostri itinerari comprendono lunghe camminate e gite fuori porta? Vorrà dire che non possono mancare nella tua valigia un paio di sneakers comode e una giacca a vento, pesante ma comoda. Quindi scegliete questi due capi dal vostro armadio, e intorno ad essi costruite tanti outfit quanti i giorni della vostra permanenza. Così facendo avrete il numero di capi giusti ai giorni del vostro viaggio, e non avrete rischiato di caricarvi di un peso in valigia inutile!

Una volta stabilite queste cose essenziali, possiamo passare al lato puramente stilistico!

tartan, scacchi, lurex e lana : ci sono dei tessuti che nell’immaginario collettivo richiamano direttamente ad alcuni periodi dell’anno! La lycra è per i costumi, quindi estate, il camoscio è per l’autunno, il lurex è per le feste natalizie. Oramai abbiamo visto che nella moda è concesso tutto, quindi possiamo indossare quello che vogliamo quando vogliamo, ma è veramente difficile pensare ad un outfit natalizio che non abbia almeno un po’ di luccichio all’interno. Quindi? Portatevi un bel maglione con dei filamenti lurex! Lo potrete abbinare su un leggings o su un pantalone taglio uomo. E abbinarlo o con il vostro stivale da pioggia o con un tacco, se ad esempio dovete andare a cena al ristorante. Se il maglione lurex per voi è proprio troppo, optate per gli accessori. Un cappello o un orecchino brillantinato porterà subito al vostro outfit un aria natalizia.

gonna e stivali: per proseguire con i luoghi comuni, uno degli outfit più natalizio di sempre è quello composto da maglioncino corto, gonnellina a vita alta, magari plissé, e stivale alto in gamba con tacco. È vero, è uno degli outfit più riproposto a Natale, ma non è per tutti. Sapete cos'è per tutti? Il maglione di lana da portare come vestito! Scegliete un colore natalizio, come il verde bottiglia o il bordeaux. O perché non il bianco. Abbinatelo con uno stivale alto in gamba dalla tomaia morbida, che accompagna la vostra gamba senza fasciarla. Chiudete il tutto con un cappottino di panno lungo e sarete pronte per festeggiare il vostro natale ovunque voi siate!

Adesso si che siamo pronte per partire! Possiamo finalmente trascorrere le vacanze natalizie nel modo che preferiamo: viaggiando e creando outfit trendy!