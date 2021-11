La pastella non viene mai bene? Ecco gli errori che stai commettendo

Ami le fritture ma hai sempre dei problemi con la pastella? Ecco gli errori che commetti senza rendertene conto.

Chi ama i fritti sa bene come per realizzarli al meglio sia indispensabile partire da una buona base che è la pastella. Questo mix di ingredienti è infatti quello che porta a dare la giusta consistenza alla frittura, assicurandole una buona fragranza e, ovviamente, il sapore che tutti amano.

Sebbene si tratti di una ricetta piuttosto pratica da realizzare, ottenere una buona pastella non è così scontato come potrebbe sembrare. Ci sono, infatti, alcuni errori di base che possono comprometterne la struttura portando poi a fritti poco croccanti, unti o appiccicosi. Perché per quanto spesso si dica il contrario, il trucco di una buona frittura, ancor prima di come si friggono i vari alimenti sta appunto nella pastella.

Scopriamo, quindi, quali sono i passaggi da non commettere più al fine di evitare errori che possono compromettere la pastella

Pastella: gli errori da non fare mai durante la sua preparazione

Cosa c’è di meglio di un buon fritto da gustare? Se preparato a regola d’arte e mangiato nelle giuste quantità, può essere anche tonificante per il fegato, rivelandosi così un alimento a suo modo sano oltre che indiscutibilmente buono.

Eppure, ogni giorno, tante persone si trovano a dover fare i conti con una frittura poco soddisfacente e quasi mai all’altezza delle aspettative. Una frittura che, semplicemente badando ad alcuni particolari, potrebbe essere molto più buona, elevando all’ennesima potenza il sapore dei cibi che scegliamo di friggere.

Un obiettivo più semplice da raggiungere di quanto si pensa. Tutto sta nell’evitare di commettere alcuni errori davvero comuni e, purtroppo per noi, altrettanto gravi. Pronti a scoprire quali sono?

Creare una pastella troppo liquida o troppo densa. Il segreto numero uno per una buona pastella? Darle la giusta consistenza. Una troppo liquida, infatti, non potrà rivestire l’alimento come merita finendo con il portare a bruciature. Di contro, una troppo densa può risultare pesante o non cuocersi come dovrebbe. E cosa c’è di peggio di un fritto per metà crudo? Meglio, allora, concentrarsi un po’ di più su questo passaggio e arrivare ad ottenere una consistenza che sia soda al punto giusto ma non tanto da compromettere i risultati.

Inserire troppe uova. Chi ama le uova può avere la tentazione di inserirne più di quante non ne servano. Se la giusta quantità è in grado di rendere la pastella elastica al punto giusto, troppe possono alterarne il sapore. Meglio quindi non esagerare e limitarsi alle dosi standard.

Usare sempre gli stessi ingredienti. La pastella dovrebbe sposarsi con gli alimenti a cui si decide di abbinarla. Non farlo rischia di non esaltare al meglio i vari cibi. Ecco quindi che ci sono pastelle da realizzare con farina di riso, con farina di grano, a volte persino con acqua frizzante. Imparare queste distinzioni dona sicuramente una marcia in più alla propria frittura.

Inserire il sale. Ebbene si, la pastella non dovrebbe contenere sale. Va bene aggiungervi delle spezie al fine di donarle carattere. Il sale, però, andrebbe evitato. Questo si aggiunge sempre alla fine, esattamente dopo aver scolato e fatto assorbire il fritto in un panno assorbente. Lo fate, vero?

Usare l’olio sbagliato. L’olio con cui si frigge è da considerarsi uno degli ingredienti della pastella in quanto colui che le donerà parte del sapore. È quindi importante sceglierlo sempre di qualità e possibilmente monoseme. I migliori tra cui scegliere? Olio extra vergine d’oliva (forte ma buono), olio di riso e olio di arachidi. E, attenti alla temperatura. L’olio deve sempre essere caldo. In questo modo si otterrà infatti una frittura più leggera e croccante.

Imparare ad evitare questi semplici e comuni errori nella pastella può fare davvero la differenza in cucina, aiutando ad ottenere delle fritture sane, croccanti, asciutte e, ovviamente golose. Il tutto per dei piatti tutti da gustare.