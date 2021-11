È stata la star dei Cesaroni: ecco com’è oggi a 53 anni

Vi ricordate di Elda Alvigini? È stata una star dei Cesaroni. Scopriamo com’è e cosa fa oggi.

Tra le fiction italiane più amate di sempre non si può non menzionare “I Cesaroni”.

La serie ha infatti riscosso un grande successo, portando ogni giorno nelle nostre case personaggi che con il tempo sono diventati quasi degli amici e a cui ci si è quindi inesorabilmente affezionati.

Tra i tanti, uno che tutti ricorderanno sicuramente è quello di Stefania, interpretata da Elda Alvigini. Scopriamo quindi com’è cambiata l’attrice dopo tutti questi anni e come vive oggi la sua vita lontana dal cast dei Cesaroni.

Elda Alvigini: ecco com’è oggi l’ex star dei Cesaroni

Il personaggio di Stefania ne I Cesaroni è stato in grado di emozionare il pubblico grazie alla storia d’amore vissuta con Ezio.

Entrambi rappresentavano infatti la classica coppia sempre pronta alla lite ma al contempo in grado di amarsi e di supportarsi sempre mostrando senza vergogna l’affetto e l’amore reciproci. Un vero esempio di coppia per molte persone che attraverso la loro storia hanno sognato un grande amore che ne ricalcasse i passi e che si mostrasse altrettanto solido alle basi.

Madre di Walter e preside della scuola, il personaggio di Stefania era quindi in grado di arrivare al pubblico in modi sempre diversi e tutti piuttosto incisivi, mostrandone le tante sfumature che insieme davano vita alla donna forte, empatica e focosa che tutti ricordano. Così, non c’è da stupirsi se oggi molta gente è rimasta ancora legata a quella donna e all’attrice che le ha prestato il volto per anti anni. Ma cosa fa oggi Elda Avigini?

A 53 anni, l’attrice ha un aspetto sicuramente diverso, con capelli più chiari e acconciati in modo decisamente diverso, mostra anche un portamento più sofisticato. Ancora bellissima offre quindi di se un aspetto sicuramente più maturo.

E con lei si può dire che si maturata anche la sua carriera. Ad oggi, infatti, la Avigini ha alle spalle diversi ruoli in film di successo che negli anni hanno fatto parlare spesso di lei. La sua passione più grande è però il teatro al quale si sta dedicando al 100% portando in scena vari spettacoli. Un nuovo mondo nel quale sembra muoversi perfettamente a proprio agio.

Sebbene sia ancora un’attrice, quindi, il suo modo di dedicarsi alla carriera è profondamente cambiato, conquistato sfumature diverse che di certo saranno in grado di renderla ancor più completa sia come donna che come attrice.