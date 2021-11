Il dramma straziante di Eleonora Daniele: lacrime in diretta

Eleonora Daniele è una famosa conduttrice italiana che nel cuore serba un profondo dolore. Ecco qual è il dramma che non le da pace.

Ci sono dolori che non si possono dimenticare e che diventano parte di chi li vive. Un’esperienza che Eleonora Daniele conosce bene per via di un dramma avvenuto qualche anno fa e che le ha cambiato per sempre la vita.

Un dramma che la conduttrice veneta ha deciso di raccontare un in libro, dandogli così forma e voce.

Eleonora Daniele e il dramma per la scomparsa del fratello

Chi conosce la conduttrice Eleonora Daniele, molto probabilmente sa già del grave dramma che l’ha colpita qualche anno fa. Nel Febbraio del 2015, infatti, la conduttrice ha perso il fratello Luigi di 44 anni.

Una perdita straziante della quale ha voluto parlare in un libro che ha scritto di notte ricordando la difficile vita vissuta accanto al fratello.

La Daniele che ha parlato anche in tv sia del libro che del fratello ha ammesso che la vita con lui è stata un alternarsi di gioie e dolori. Le prime per averlo accanto e i secondi per le difficoltà date dal suo essere autistico.

Quello dell’autismo è infatti un mondo che può rivelarsi difficile e che nel caso di Luigi si è presentato nella forma più grave portando anche ad arrivare alla vita in istituto.

Momenti che la conduttrice ricorda ancora con dolore ma anche con un accenno di sorriso al pensiero del fratello che, nonostante tutto, si mostrava sempre estremamente amabile.

E anche se le è rimasto dentro il rimpianto di non averlo portato a vivere con se, la Daniele ha anche parlato del bisogno di donare agli altri la giusta dignità. Una dignità che Luigi aveva mantenuto proprio grazie alla vita in istituto.

E oggi, anche se il fratello è ormai scomparso da anni, Gigi (come amava chiamarlo) vive ancora nel suo cuore, attraverso i tanti ricordi belli che immancabilmente riescono a vincere su quelli più tristi.

