E’ stata una ballerina di Amici criticata da Alessandra Celentano: ecco com’è e cosa fa oggi

Ad Amici di Maria De Filippi è stata criticatissima da Alessandra Celentano. Ecco com’è cambiata la sua vita da quel momento.

Amici di Maria De Filippi durante il corso di questi venti anni di messa in onda ha lanciato numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, che sono riusciti a far valere il loro talento. Altri invece purtroppo non sono riusciti a realizzare il loro sogno, sperando dai riflettori, mentre altri ancora hanno deciso di puntare su altre caratteristiche della loro personalità e di realizzarsi in settori diversi da quelli a cui puntavano da giovanissimi.

E’ il caso di Susy Fuccillo, che ha preso parte all’edizione del 2007 del talent show di successo di canale 5, quando a portarsi a casa il primo posto fu il cantante Marco Carta, il primo dei vincitori del programma a scalare le classifiche dei brani ed album più venduti del nostro paese.

Susy, invece, si era presentata come ballerina e durante il corso di quell’esperienza non ha vissuto momenti facili grazie ai taglienti commenti di Alessandra Celentano, ma oggi che fine ha fatto?

Che fine ha fatto Susy Fuccillo di Amici di Maria De Filippi?

Il percorso di Susy Fuccillo ad Amici, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, purtroppo non è stato di certo una passeggiata. In quanto durante la fase serale del programma fu attaccata e non poco da Alessandra Celentano, che all’epoca veniva spalleggiata da Iancu. Tant’è che in una puntata le diedero del sacco di patate, mandando su tutte le furie Steve La Chance.

Susy però non si è mai arresa ed è andata dritta per la sua strada, ritagliandosi il suo spazio nel mondo. Ma oggi di che cosa si occupa?

L’ex ballerina di Maria De Filippi oggi è diventata un’apprezzatissima influencer, in quanto ha un certo seguito su Instagram e non solo. Oggi Susy, dopo l’esperienza al talent show di successo di canale 5, ha lanciato anche una linea di costumi, lasciando quindi il mondo della danza per approfondire quello legato ai social e alla moda.

Ma non solo lavoro, l’ex concorrente di Maria De Filippi è anche mamma di due bambini. Insomma, una vita piena quella di Susy che nonostante abbia scelto di mettere da parte le aspirazioni legate al mondo della danza, non si è di certo arresa, andando avanti per la sua strada e realizzandosi in altri campi, ma siamo sicuri che dentro di sé ha ancora quel forte sentimento nei confronti di quell’arte che le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e che ancora oggi la porta nel cuore.