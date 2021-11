Il bordeaux è ovunque ed è meraviglioso! Ecco i capi e gli accessori da non lasciarti sfuggire

Romantico ma anche perfetto per uno stile rock’n’roll, è il bordeaux che, come mostrano le più note esperte di moda, è tornato ad essere protagonista degli outfit più cool, sia casual che ricercati – eleganti. Scopriamo le novità da comprare.

Proprio come le foglie che in autunno non producono più clorofilla e di conseguenza cambiano colore mostrandosi gialle, arancioni, rosse, marroni, anche il nostro guardaroba si adegua a ruota. Oggi ci soffermiamo sul bordeaux, magico, intenso, accattivante colore sia per il make-up, che per gli smalti, gli accessori ed i capispalla (ma non solo).

Sfumature d’autunno: i must-have in bordeaux

La borsa carniere Must de Cartier modello nano in pelle di vitello bordeaux con medaglione logo costa 1210 euro ed è il modello più chic del momento, in quello che è storicamente il colore della prestigiosa maison di lusso francese fondata nel 1847.

Gli stivali di Giuseppe Zanotti (scontati dagli iniziali 525 euro a 388 euro su Yoox) sono in ciniglia con glitter, hanno la punta tonda e la base -senza tacco – in gomma con incisioni. Unici nel loro genere, soprattutto in un momento dove spopolano gli anfibi con suola carrarmato.

Parlando di abbigliamento si spazia dalla giacca in pelle da portare con gonna lunga o midi coordinata al match dolcevita e pantalone a zampa, tutto nel colore bordeaux, ovviamente.

Sopra e sotto o look monocromatici?

La giacca in similpelle rosso scuro di Pepe Jeans – in vendita anche su Zalando – è un classico biker imbottito che si distingue dal solito nero ed ha i dettagli in metallo argentato. Portato con un sotto molto femminile come una gonna fantasia ton sue ton e stivali bassi, o sneakers xxl, sarà perfetto per il vostro prossimo post di Instagram. Il prezzo è di 130 euro.

Scegliere una gonna scamosciata bordeaux come quella di Pangaia (242 euro) ed abbinarla ad una camicia bianca sciancrata va bene se desiderate quello stile dal sapore collegiale che non tramonta mai. Meglio poi completare il look con i con Dr. Martens neri d’ordinanza (219 euro).

Il blazer lungo monopetto di Sportmax è la ciliegina su queste proposte autunnali. In velluto liscio di cotone monoelastico in trama, con linea asciutta e abbottonatura alta con due bottoni, disegna la silhouette senza però segnare troppo la zona fianchi, dove si allarga leggermente. Costa 579 euro e promette di essere un passe-partout per le vicine feste natalizie. Ora a voi la scelta!

Silvia Zanchi