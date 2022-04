Kate Middleton e William hanno fatto una nuova apparizione pubblica ma stavolta non hanno convinto, risultando molto diversi dal solito. Ecco l’uscita pubblica dei duchi di Cambridge che non ha convinto.

Primo passo falso per gli amatissimi e seguitissimi duchi di Cambridge, Kate Middleton e il principe William. La coppia, infatti, solitamente sempre glamour e appariscente, è apparsa decisamente diversa dal solito e non ha affatto convinto il pubblico. Ecco qualche dettaglio in più sull’ultima uscita pubblica dei duchi a Londra per il ringraziamento ai volontari inglesi da poco tornati dall’Ucraina.

I duchi di Cambridge Kate e William sono apparsi decisamente diversi dal solito durante la loro ultima apparizione pubblica. Dopotutto, stare costantemente sotto i riflettori dei media mondiali non deve essere facile e qualche giornata ‘no’ è assolutamente normale. Ma perché stavolta i duchi di Cambridge hanno lasciato interdetti il loro amato popolo? Ecco cosa è accaduto.

L’uscita pubblica dei duchi di Cambridge che non ha convinto

Durante la loro visita a Londra ai volontari che hanno a lungo aiutato gli sfollati ucraini, William e Kate sono apparsi decisamente sottotono rispetto al solito.

I duchi più amati di sempre sono apparsi molto rigidi e poco sorridenti, contrariamente al solito. Anche durante il loro viaggio ai Caraibi, d’altronde, non erano al loro meglio. I loro look (in particolare quello di Kate) sembrano non aver soddisfatto le aspettative (sempre molto alte) del popolo britannico. La visita ai volontari è avvenuta esattamente il giorno dopo il compleanno della regina e dopo la discussa intervista rilasciata dal fratello di William, Harry, alla Nbc. I giornalisti hanno tartassato i duchi di Cambridge sulle parole pronunciate da Harry durante l’intervista, ma sono stati prontamente ignorati da Kate e William. Dopotutto, la loro riservatezza è ormai nota e del tutto in contrasto con la tendenza di Meghan Markle e di Harry a raccontare tutto riguardo la loro vita privata.

È piuttosto comprensibile che le parole di Harry abbiano infastidito molte persone a Palazzo Reale, tra cui ovviamente Kate e William (nonostante il recente riavvicinamento con la Regina). La visita della coppia presso il Disaster Emergency Committee (Dec) di Londra è, a ogni modo, durata molto poco. I duchi hanno semplicemente ringraziato i volontari di ritorno dall’Ucraina per l’ottimo lavoro svolto e poi si sono dileguati. Kate ha scelto per l’occasione un blazer beige riciclato firmato Reiss del valore di circa 300 euro e un paio di semplici pantaloni blu.

Altrettanto morigerato il look del principe William, che è apparso piuttosto contrariato e arrabbiato, probabilmente per l’intervista rilasciata dal fratello che, ancora una volta, ha gettato un’ombra su Palazzo Reale. A infastidirlo sarà sicuramente stata l’affermazione di Harry riguardo alla necessità della Regina di essere circondata dalle “persone giuste”. I due fratelli faranno mai pace? Staremo a vedere. Per ora, un riavvicinamento sembra del tutto impossibile.