Il primo fallimento di William e Kate: il loro viaggio è stato un disastro

Il recentissimo viaggio ufficiale nei caraibi di William e Kate è stato un fallimento, il primo del futuro Re. Qual è stato l’errore?

Quest’anno ricorre il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Significa cioè che si festeggerà il 70° anno di regno di Sua Maestà che, però, non regna solo nel Regno Unito. Elisabetta II regna ufficialmente anche su molti altri stati e William doveva rappresentarla.

In occasione di ogni giubileo, infatti, il Re o la Regina d’Inghilterra intraprendono una lunga serie di viaggi intorno al mondo per visitare i paesi di cui sono ancora Capi di Stato.

Si tratta di Paesi che vanno dal Canada all’Australia passando per molti Regni del Sud America di cui fanno parte la Giamaica, il Belize, le Bahamas e altri ancora.

Quelli che oggi sono Stati sovrani una volta erano parte dell’impero coloniale dell’Inghilterra. Anche se oggi il Regno unito non controlla più i territori che una volta formavano il suo impero, il Re o la Regina d’Inghilterra sono anche il Re o la Regina delle Bahamas, del Belize e di altri stati.

Si tratta ovviamente solo di una carica simbolica che in realtà non ha più alcun peso nelle decisioni politiche dei governi eletti dai cittadini. La Regina viene chiamata solo ad accogliere i primi ministri, approvare il governo e a svolgere altri incarichi formali ma di scarsa rilevanza politica.

In questo quadro così delicato, William e Kate hanno dovuto fare del proprio meglio.

Perché il viaggio di William e Kate nei Caraibi è stato un fallimento?

Dal momento che la Regina non è più abbastanza forte nemmeno per svolgere tutti i suoi impegni in Inghilterra, è ovvio che non avrebbe potuto compiere i suoi viaggi intorno al mondo. Per questo motivo al suo posto sono stati inviati William e Kate.

Il futuro Re e la futura Regina d’Inghilterra avrebbero dovuto rinsaldare il legame tra i Paesi dei Caraibi e la Monarchia Inglese per evitare lo stesso disastro che è accaduto in Barbados. Nell’isola, infatti, a Elisabetta II è stata preferita Rihanna.

Si teme cioè che anche i Reami Caraibici del Commonwealth (l’ex impero britannico) vogliano liberarsi di Elisabetta. William e Kate avevano il difficilissimo compito di instaurare un nuovo legame con le popolazioni degli stati caraibici ma, nonostante gli sforzi, hanno fallito.

Addirittura, i Duchi di Cambridge hanno dovuto annullare la prima tappa del loro viaggio a causa delle fortissime proteste degli abitanti del Belize.

William e Kate avrebbero dovuto visitare una piantagione di cacao ma non erano stati richiesti i permessi per far atterrare l’elicottero reale su un vicino campo da calcio lì vicino. Questo cavillo ha scatenato le proteste degli abitanti e dei coltivatori di cacao, che da anni combattono contro l’organizzazione Flora e Fauna International, un ente benefico che fa capo proprio al Principe William.

Tra i cartelloni che sono stati esposti alcuni dicevano “Il Principe William deve lasciare la nostra terra” oppure “L’eredità coloniale e il furto continua con il Principe William”.

In pratica, William è stato visto solo come il successore dei re che hanno imposto sfruttamento e schiavitù ai popoli caraibici, non come il futuro dei rapporti diplomatici con l’Inghilterra.

In Giamaica era anche stata pubblicata una lettera firmata da 100 intellettuali che e scagliava contro la monarchia. “Riteniamo che le scuse per i crimini britannici contro l’umanità, incluso lo sfruttamento delle popolazioni indigene della Giamaica, il traffico di schiavi africani e la colonizzazione, siano necessarie per avviare un processo di perdono e riconciliazione” è il passaggio più importante del documento.

In pratica, la Giamaica ha preteso le scuse di William che, però, non sono arrivate. In uno dei suoi discorsi il Principe William si è limitato a dichiarare che la schiavitù è stato un gigantesco errore, ma non ha chiesto scusa a nome della Regina e del popolo britannico. Senza le scuse, il popolo Giamaicano non sembra pronto a perdonare e i rapporti diplomatici tra i due paesi sono più tesi che mai.

Sembra, quindi, che il destino della monarchia inglese nei paesi caraibici sia segnato. Presto Elisabetta non sarà più Regina di molti dei Reami del Commonwealth.

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!