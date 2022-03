Crema inglese senza rivali: due segreti per una consistenza

Più leggera e liquida della crema pasticcera, la crema inglese non contiene un ingrediente essenziale ma non è questo l’unico segreto

Avete presente la crema pasticcera, bella densa, invitante, golosissima? Ecco, questa è la sorella, solo con un ingrediente fondamentale in meno. Perché nella crema inglese manca un ingrediente fondamentale, la farina.

Quindi non credete a chi ci dice che la crema inglese è massiccia, perché in realtà deve essere molto liquida. Da utilizzare come accompagnamento per dolci al cucchiaio, ma anche per insaporire panettone, pandoro o colomba, è spesso utilizzata come base per preparare il gelato.

I trucchi per una crema inglese perfetta sono pochi ma precisi. Usiamo solo latte intero, possibilmente fresco, perché quello con pochi grassi è troppo neutro per dare sapore alla ricetta finale.

Molto importante è la temperatura. La crema inglese non deve mai superare gli 82°-83°, misurati con un termometro da cucina. Per questo dobbiamo cuocerla a fiamma bassa perché altrimenti saprà soltanto di uova e non è questo il risultato finale che vogliamo

Crema inglese senza rivali, prepariamola così

E allora ecco la ricetta della vera crema inglese senza rivali.

Ingredienti:

500 ml di latte intero

4 tuorli

120 g di zucchero semolato

1/2 baccello di vaniglia

Prendiamo il baccello di vaniglia, dividiamolo i due ed estraiamo i semini di una metà. Dividendo il baccello a metà nel senso della lunghezza.

Poi prendiamo un pentolino, versiamo il latte aggiungendo il mezzo baccello aperto e i semini di vaniglia. Accendiamo la fiamma a medio calore e facciamo arrivare al bollore prima di togliere il pentolino dal fuoco.

Copriamo con pellicola e lasciamo raffreddare prima in cucina e poi in frigorifero per almeno 5-6 ore (potete farlo anche la sera prima e lasciare in infusione tutta la notte). Passato il tempo dell’attesa riprendiamo il latte eliminando il baccello.

Rimettiamo il latte sul fuoco, facciamolo arrivare di nuovo al bollore e intanto versiamo i tuorli insieme allo zucchero in una ciotola. Sbattiamo con una frusta a mano per 3-4 minuti e poi uniamo a filo il latte, sbattendo continuamente.

Quando è tutto ben amalgamato, versiamo di nuovo la base della crema inglese nel pentolino e continuiamo a sbattere a fuoco medio fino a quando il composto arriva alla temperatura di 82°, misurata con un termometro da cucina.

Per capire se la crema è abbastanza densa, facciamo la prova cucchiaio: se resta attaccata come un velo, allora ci siamo. Togliamo la pentola dal fuoco e continuiamo a mescolare ancora per 5 minuti fino a quando otteniamo una consistenza liscia.

Versiamo tutto in una ciotola e se vogliamo accelerare il raffreddamento possiamo anche infilarla in un’altra ciotola più grande riempita di ghiaccio. La crema inglese è pronta, dobbiamo solo decidere con cosa abbinarla.