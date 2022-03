Le sneakers sono i nuovi accessori di tendenza, da avere nei modelli top!

Le sneakers sono oramai i nuovi accessori di tendenza, e per questo motivo non possono mancare nei nostre look più trendy! Ma quali modelli scegliere? E come abbinarli? Rispondiamo a queste domande su questa guida di stile targata CheDonna!

Mai nella storia del fashion la moda street style è stata più in voga. I piumini XXL, i completi da jogging, le maxi felpe e soprattutto le sneakers sono i capi da avere nel nostro armadio se ci consideriamo delle vere fashioniste. Ma non tutti gli abbinamenti street-style sono di tendenza! E allora come creare i giusti outfit? Sicuramente partendo dalla sneakers giusta!

La comodità durante le nostre giornate è fondamentale, quindi creare look che siano al passo con le tendenze ma che ci facciano sentire a nostro agio non è semplicemente una questione di stile, ma di necessità!

Quale miglior momento di questo, in cui la moda street-style è di gran voga?

Esatto, perché tutti quei capi di abbigliamento che fino a qualche anno fa erano rilegati al mondo dello sport adesso sono diventati i MUST-HAVE che ogni fashionista deve possedere.

Ad esempio, avete le sneakers giuste? Perché le sneakers sono i nuovi accessori del momento, da avere nei modelli più particolari, colorati e introvabili, per rendere il vostro total look perfetto!

Oggi in questa guida di stile targata CheDonna vedremo i modelli di sneakers più in voga del momento, quelli da indossare per la passeggiata in centro e quelli da poter indossare anche a lavoro dietro una scrivania. Siete pronte? Iniziamo!

Le sneakers sono i nuovi accessori di tendenza, e per questo motivo non possono mancare nei nostri look!

Dal modello chunky, a quello flat, passando per quello platform, la scarpa del momento è decisamente la sneakers. Ne esistono moltissimi modelli in commercio, ma solo alcuni sono così trendy da essere diventati virali!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i modelli di sneakers da avere assolutamente e come abbinarli:

Air Jordan 1 : il modello del momento è di sicuro questo. Le air jordan 1 sono firmate Nike e sono le più virali nel mondo dei social media. Da avere nei modelli più colorati e introvabili possibili. Sono talmente di tendenza che brand di lusso come Dior hanno creato delle collaborazioni con Nike al fine di creare sneakers dal costo di migliaia di euro. Da abbinare in stile anni 2000: pantalone largo a vita bassa, crop top aderente e cardigan in tinta con il top.

: il modello del momento è di sicuro questo. Le air jordan 1 sono firmate Nike e sono le più virali nel mondo dei social media. Da avere nei modelli più colorati e introvabili possibili. Sono talmente di tendenza che brand di lusso come hanno creato delle collaborazioni con Nike al fine di creare sneakers dal costo di migliaia di euro. Da abbinare in stile anni 2000: pantalone largo a vita bassa, crop top aderente e cardigan in tinta con il top. Converse all-star: chi non ha mai posseduto un modello di all-star? Dopo qualche anno di dimenticatoio, le all-star della Converse sono di nuovo tornate alla ribalta. La particolarità di questo modello di sneakers è che la sua forma lineare permette di indossarle anche per il lavoro in ufficio, abbinate ad un paio di pantaloni classici taglio uomo e una blusa basica.

chi non ha mai posseduto un modello di all-star? Dopo qualche anno di dimenticatoio, le all-star della Converse sono di nuovo tornate alla ribalta. La particolarità di questo modello di sneakers è che la sua forma lineare permette di indossarle anche per il lavoro in ufficio, abbinate ad un paio di pantaloni classici taglio uomo e una blusa basica. Nike air force 1 : un altro modello di sneakers che è diventata virale appartiene sempre al brand Nike, ed è il modello Air Force 1. Proveniente direttamente dalla moda anni ’90, le Air Force 1 sono tornate alla ribalta, nella loro semplicità estrema. Da indossare per una passeggiata con le amiche con un look composto da giacca blazer nera, t-shirt basica bianca, jeans a vita alta corto “alla ciclista” e calzino in spugna a vista. Gli anni ’90 sono tornati!

un altro modello di sneakers che è diventata virale appartiene sempre al brand Nike, ed è il modello Air Force 1. Proveniente direttamente dalla moda anni ’90, le Air Force 1 sono tornate alla ribalta, nella loro semplicità estrema. Da indossare per una passeggiata con le amiche con un look composto da giacca blazer nera, t-shirt basica bianca, jeans a vita alta corto “alla ciclista” e calzino in spugna a vista. Gli anni ’90 sono tornati! New Balance: un altra sneakers diventata virale è quella del brand New Balance, ed è il modello 530, che è una vera e propria scarpa da running. Da indossare addirittura con un abito in maglina aderente fino a sotto al ginocchio, e un trench coat color sabbia in tinta con l’abito. Un look sporty chic perfetto anche per una fisicità curvy. A proposito, ecco il look curvy che hai sempre desiderato con poche regole di stile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le sneakers più IN del momento, e come abbinarle per essere al top!

Alla prossima guida di stile, per rimanere al passo con tutte le novità in fatto di moda!