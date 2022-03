Il look curvy che hai sempre desiderato con poche regole di stile!

Se vuoi creare un look curvy che sia al passo con le tendenze e non sai da dove iniziare sei sulla guida di stile giusta! Ecco come creare outfit trendy che valorizzino la tua fisicità curvy, adatti per il giorno, la sera e per l’ufficio!

Ogni donna ama sentirsi a proprio agio con il suo corpo, e spesso un opera fondamentale in questo senso la compiono gli abiti che indossiamo! Esatto, perché indossare gli outfit giusti non solo ci permette ci rimanere al passo con le tendenze, ma di guardarci allo specchio e riconoscersi, piacerci e accrescere la nostra autostima! Ma al contrario se creiamo un look sbagliato può rovinare il mood di tutta la nostra giornata. Allora ecco la guida di stile che fa per te: come realizzare dei look perfetti per una fisicità curvy adatti a tutte le occasioni!

La moda viene spesso considerata come un modo di esprimere vanità e frivolezza, ma ciò che si cela invece dietro tessuti e colori è molto di più.

Quando scegliamo gli abiti da indossare scegliamo di mostrare al mondo intero chi siamo, di raccontarci senza la necessità di parlare. Ci mettiamo a nudo coprendo e abbellendo il nostro corpo.

Quindi indossare gli abiti giusti non è solo una scelta stilistica, ma una necessità personale! Quando ci vediamo bene allo specchio ci sentiamo più sicure e a nostro agio, e quando una donna è sicura di se stessa è invincibile!

A volte però facciamo fatica a creare dei look che siano perfetti per le nostre fisicità, perché non sappiamo letteralmente come fare! E allora interveniamo noi di CheDonna! Come? Realizzando dei look che valorizzino una fisicità curvy che siano adatti a tutta la giornata!

Siete pronte? Iniziamo!

Look curvy da giorno, da sera e per l’ufficio: ecco come fare!

Spesso le nostre giornate sono talmente ricche di impegni che usciamo di casa la mattina e rientriamo la sera tardi. Per questo motivo indossare un look che si adatti alle nostre esigenze non è solo una scelta stilistica, ma una necessità! Ecco come creare look che valorizzino la nostra fisicità curvy dal mattino alla sera!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare dei look trendy per la nostra fisicità curvy:

abiti aderenti: chi vi dice il contrario sbaglia. Utilizzare abiti larghi non farà altro che coprire la vostra figura. Invece il concetto da tenere sempre a mente è quello di valorizzare una zona del nostro corpo che ci fa sentire bene. Ad esempio possiamo realizzare un look da ufficio utilizzando una maglia aderente scollata, coperta da una giacca blazer, con un jeans a vita alta dritto in gamba e uno stivaletto con tacco. Questo look è perfetto anche per l’aperitivo con le amiche dopo il lavoro!

chi vi dice il contrario sbaglia. Utilizzare abiti larghi non farà altro che coprire la vostra figura. Invece il concetto da tenere sempre a mente è quello di valorizzare una zona del nostro corpo che ci fa sentire bene. Ad esempio possiamo realizzare un look da ufficio utilizzando una maglia aderente scollata, coperta da una giacca blazer, con un jeans a vita alta dritto in gamba e uno stivaletto con tacco. Questo look è perfetto anche per l’aperitivo con le amiche dopo il lavoro! caviglia scoperta : se i jeans sono la tua passione allora amerai questa tip di stile. Utilizza jeans skinny che siano corti in caviglia. L’effetto della caviglia scoperta otticamente darà slancio alle tue gambe. Ashley Graham , la modella curvy più famosa del momento, si è mostrata su un red carpet con un look da copiare assolutamente. Giacca di eco pelle, t-shirt basica bianca, pantalone nero aderente e scarpa con il tacco stringata che lasciava la caviglia scoperta. Perfetta!

: se i jeans sono la tua passione allora amerai questa tip di stile. Utilizza jeans skinny che siano corti in caviglia. L’effetto della caviglia scoperta otticamente darà slancio alle tue gambe. , la modella curvy più famosa del momento, si è mostrata su un red carpet con un look da copiare assolutamente. Giacca di eco pelle, t-shirt basica bianca, pantalone nero aderente e scarpa con il tacco stringata che lasciava la caviglia scoperta. Perfetta! valorizza il punto vita: sia nella scelta degli abiti che delle maglie bisogna sempre valorizzare il punto vita. Abiti stile impero o con l’elastico sotto al seno sono perfetti per delineare e valorizzare una fisicità curvy. Ad esempio abito con scollatura a V, elastico sotto al seno e gonna midi nei colori moda, come il verde bosco o l’arancio. A proposito, sapevate che l’arancione è il colore trendy dell’estate 2022?

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista le regole per creare look curvy trendy!

Alla prossima guida di stile, il fashion e il divertimento sono assicurati!