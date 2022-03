Dieta post Covid: ecco cosa mangiare per tornare in forma e riprendersi

La dieta post Covid è importante per rimettersi in forma e riprendere le forze dopo una periodo difficile: ecco cosa mangiare.

Quando siamo colpiti da alcune infezioni o in generale da malattie anche la dieta assume un ruolo importante nella guarigione. Mangiare determinati cibi piuttosto che altri di certo aiuta il recupero e a riprendere prima le forze.

E anche il Covid-19 non è da meno, sia che lo abbiamo contratto in forma lieve che in forma più pesante è sempre uno stress per l’organismo. Ecco perché in molti casi si rende necessaria un’alimentazione equilibrata.

Vediamo allora cosa è bene mangiare nella dieta post Covid per rimettersi in forma e riprendere le forze dopo un periodo difficile e particolarmente stressante per il nostro organismo.

Ecco la dieta post Covid: cosa mangiare

Molto spesso chi è stato colpito dal Covid-19 fatica a rimettersi in forma. Secondo i dati Oms un terzo delle persone affette dal virus Sars Cov-2 è colpito dalla sindrome post-Covid.

Ciò significa che a distanza di giorni e a volte anche di mesi una persona su tre non ha recuperato lo stato di salute precedente alla malattia. Tra i sintomi più comuni troviamo la stanchezza prolungata e immotivata, disturbi della memoria, dolori muscolari, riduzione del gusto e dell’olfatto.

Seguire una dieta che aiuti in tal senso l’organismo a recuperare e rimettersi in carreggiata può dunque essere utile. Scopriamo cosa mangiare per tornare in forma e riprendersi dopo l’infezione da Covid-19.

Premesso che è sempre bene consultare il proprio medico e non affidarsi al fai da te, specie nei casi in cui è a rischio lo stato di salute, anche nel caso in cui si voglia recuperare dalla malattia, affidarsi ad un nutrizionista è di sicuro una scelta azzeccata. Vediamo ora cosa inserire nella dieta.

1) Proteine. Dopo il Covid-19 ci può essere un calo della massa muscolare, questo è dovuto al fatto di aver trascorso la degenza a letto, ma anche alla prolungata inattività e alla riduzione anche dell’apporto calorico e proteico. Ecco che allora inserire una fonte proteica ad ogni pasto può essere utile per tornare in forma. Sconsigliata è però la carne rossa, al contrario dobbiamo introdurre proteine vegetali come i legumi e pesce. Da ridurre invece affettati e formaggi. Le uova un paio di volte alla settimana. Nel corso della giornata si possono consumare frutta secca o yogurt bianco.

2) Carboidrati. Una fonte di carboidrati integrali come riso, farro, orzo, ed evitare gli zuccheri semplici.

3) Fibre. Aiutano la funzionalità intestinale e riequilibrano la flora batterica potenziando anche il sistema immunitario e riducendo l’infiammazione. In tal caso è bene consumare frutta, verdura, legumi, cereali integrali. Se ci sono sintomi gastrointestinali però è opportuno introdurle con cautela.

4) Grassi. Naturalmente quelli insaturi e che agiscono contro l’infiammazione. Olio extra vergine d’oliva, ma anche frutta secca e semi oleosi, e poi tanto pesce. Da evitare invece insaccati, affettati e formaggi stagionati.

5) Minerali e vitamine. Dopo essere guariti dal Covid-19 ma anche per prevenirlo è opportuno introdurre vitamine e sali minerali .

Le cinque porzioni al giorno di frutta e verdura sono sempre raccomandate. Inoltre, possiamo aggiungere spezie ed erbe aromatiche che detengono proprietà antinfiammatorie e aiutano contro la perdita di gusto e olfatto.

6) Idratarsi. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno è importante per non disidratarsi. Possiamo anche bere del tè o delle tisane senza zucchero.