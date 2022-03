Karina Cascella rifatta? Tutta la verità sui presunti ritocchini

Karina Cascella, la nota influencer e opinionista televisiva che deve la sua fortuna a Uomini e Donne è rifatta? Scopriamo insieme se ha fatto ricorso alla chirurgia estetica!

Karina Cascella è un noto personaggio del mondo televisivo. La donna nata ad Aversa nel 1980 deve la sua notorietà alla partecipazione come opinionista al date show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Anche se la sua prima esperienza televisiva è di qualche anno prima.

Negli anni a seguire della sua partecipazione a Uomini e Donne, Karina ha continuato a frequentare gli ambienti televisivi. Nel 2008 partecipa e vince nel reality “La Talpa” e successivamente intraprende una carriera musicale incidendo un brano e apre il suo primo negozio di moda a Milano.

Tutto ciò senza mai abbandonare la TV. Continua a ottenere ruoli di opinionista nei programmi televisivi di Barbara D’Urso (Domenica Live, Pomeriggio Cinque).

Insomma Karina è spesso sotto le luci dei riflettori e, con l’avvento dei social, è diventata facilmente raggiungibile anche dagli haters. Molti fra questi la accusa di aver ricorso all’uso della chirurgia estetica e di aver effettuato qualche ritocchino. Sarà vero? Scopriamolo insieme!

Karina Cascella rifatta? Ecco la verità

Karina Cascella, nota per la sua schiettezza e sincerità risponde senza polemica e senza vergogna alle accuse degli haters, rivelando di aver effettuato alcuni ritocchini estetici.

Infatti se analizziamo le foto di prima (alle sue prime esperienze lavorative in TV) e le foto che mostra sul suo profilo Instagram oggi, c’è un po’ di differenza. Karina ha difatti dichiarato che è tutto vero. Non ha nulla da nascondere, anzi mostra con fierezza le sue scelte. Secondo la ex fidanzata di Salvatore Angelucci tutte le donne, invece di criticare le altre, dovrebbero imparare a piacersi e non giudicare.

Nonostante la chirurgia estetica sia un argomento abbastanza controverso e ricco di scuole di pensiero differenti, la Cascella non hai mai rivelato del tutto di aver ricorso alla chirurgia estetica. Piuttosto secondo alcune sue dichiarazioni recenti, avrebbe soltanto migliorato l’aspetto delle sue labbra con l’acido ialuronico:

“Le labbra non possono definirsi rifatte dal momento che io faccio delle punturine una, massimo due volte l’anno, inserendo davvero pochissimo. Non vado in giro con dei canotti, miglioro, tra l’altro con una sostanza naturale: l’acido ialuronico. Quindi parlassero pure, che a me da una parte entra e dall’altra esce”