L’arancione è il colore trendy che dovrai indossare per l’estate 2022!

L’arancione è il colore trendy dell’estate 2022 che tutti dovremo indossare per rimanere al passo con le tendenze! Ma come creare un total look utilizzando questo colore? Ecco i 5 capi color arancione che dovrai avere e come abbinarli!

Per affrontare la primavera e l’estate 2022 abbiamo bisogno solo di una cosa: i colori! Le tendenze per il 2022 non lasciano spazio a dubbi, i colori forti sono quelli più di tendenza! Ma non tutte noi siamo abituate a creare look troppo colorati o troppo forti. Questo significa che solo chi indosserà i colori moda sarà al passo con le tendenze? Assolutamente no! Ecco la guida di stile targata CheDonna che vi spiegherà come indossare il colore moda del momento: l’arancione!

Siamo ufficialmente entrate nella stagione della primavera e quindi possiamo dare il via ai look nuovi indossando tutte le tendenze più IN!

C’è solo un problema: il 2022 è l’anno del colore, e chi non è abituato ad indossare look molto colorati potrebbe fare fatica a creare outfit di questo genere.

Fortunatamente per voi ci siamo noi di CheDonna che vi aiutiamo in qualunque situazione stilistica che si presenti. Ad esempio oggi vedremo i 5 capi di color arancione che non dovranno mancare nei nostri armadi per essere trendy nel 2022, e come realizzare un outfit colorato step by step.

Siete curiose di scoprire come realizzare gli outfit più trendy? Vediamolo insieme!

L’arancione è il colore da avere nel 2022: giacca, accessorio o total look, l’importante è che sia arancione!

Esistono tre modi per utilizzare un colore forte nella moda: utilizzarlo per il total look, abbinarlo con un colore forte oppure sceglierlo come accessorio. Ciò che rimane fondamentale nel 2022 è avere almeno un capo colorato, allora si che possiamo dire di essere trendy!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i capi di color arancione che dobbiamo necessariamente avere nell’armadio:

giacca : la giacca blazer colorata è la soluzione trendy a tutti i nostri problemi. Da utilizzare sopra un look basico t-shirt bianca e jeans, la giacca arancio è il capo che non possiamo non avere.

: la giacca blazer colorata è la soluzione trendy a tutti i nostri problemi. Da utilizzare sopra un look basico t-shirt bianca e jeans, la giacca arancio è il capo che non possiamo non avere. pantalone a campana: per un look da cerimonia può essere elegante e trendy scegliere un pantalone largo colorato, da abbinare ad un top e una scarpa color nude. A proposito, ecco i look da cerimonia over 50, e le regole che ogni invitata dovrebbe seguire!

per un look da cerimonia può essere elegante e trendy scegliere un pantalone largo colorato, da abbinare ad un top e una scarpa color nude. A proposito, ecco i look da cerimonia over 50, e le regole che ogni invitata dovrebbe seguire! abito : un abito lungo color arancio, abbinato ad un cardigan viola e un sandalo flat è il look da indossare quest’estate in vacanza al mare!

: un abito lungo color arancio, abbinato ad un cardigan viola e un sandalo flat è il look da indossare quest’estate in vacanza al mare! borsa : per chi non ha molta dimestichezza con i colori, scegliere la borsa colorata in un look total black è sempre una buona scelta.

: per chi non ha molta dimestichezza con i colori, scegliere la borsa colorata in un look total black è sempre una buona scelta. total look: perché invece non creare un total look arancione? Occhio però alla nuance: per essere perfetta il total look deve essere della stessa tonalità di colore!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista l’arancione e i 5 capi trendy da avere nell’armadio per essere di tendenza nel 2022!